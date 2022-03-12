Türk Veteriner Hekimleri Birliği: “12 Mart, milletimizin şeref günüdür”

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) tarafından İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 101. yılına ilişkin yapılan açıklamada, “12 Mart, milletimizin şeref günüdür” denildi.

TVHB tarafından İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 101. yılına ilişkin bir yazılı açıklama yapıldı. Milli marşların bir ülkede var olabilmek için verilen fedakârlıkları, ruh halini ve birlik olma duygusunu bugüne yansıtan eserler olduğu belirtilen açıklamada, “Bir ülke düşünün ki, ülkesinin kurtuluşunu zaferlerle taçlandırdıktan sonra o mücadeleyi milletinin hislerine tercüman olan ve onu ebedileştiren bir İstiklal Marşına ihtiyacı olmasın. İşte İstiklal Marşı yazılırken Mehmet Akif Ersoy’un dudaklarından, beyninden, kalbinden büyük bir inançla derin sözcükler dökülürken, ordumuza ve milletimize yönelik “Korkma” diye başlayan marş, Türk Milletinin içindeki bağımsızlık aşkını, vatanı için yapacağı fedakârlıkları, özgürlüğü için şehadete yürüyüşünü anlatır. Türk milleti için vatan savunmasının önemini ve vatan toprağının kutsallığını ifade eder. 12 Mart, milletimizin şeref günüdür” ifadelerine yer verildi.

“Mehmet Akif’in ideallerine olan bağlılığı, vatan ve milletine olan inancından öğrenmemiz gereken şüphesiz çok şeyler vardır”

Açıklamanın devamında, “Milli mücadele yıllarında Anadolu’yu karış karış gezerek, fikir ve eserleriyle cephedeki Mehmetçiğe umut olan Mehmet Akif’in ideallerine olan bağlılığı, vatan ve milletine olan inancından öğrenmemiz gereken şüphesiz çok şeyler vardır. Bir veteriner hekim olan Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşımız, dininden, bayrağından ve vatanın bağımsızlığından yeni nesillere nasihatlerde bulunurken ’Allah bir daha ülkemize İstiklal Marşı yazmayı nasip etmesin’ diyerek de ülkesine olan sevgisini ve milli bağımsızlığa olan düşkünlüğüne eşsiz bir örnek olmuştur. Mehmet Akif Ersoy; veteriner hekimlik, öğretmenlik, vaizlik, hafızlık ve ilk mecliste Burdur Milletvekili olarak siyasetçi gibi vasıflara sahip olan ve bu yönlerinin dışında karakteriyle, seciyesiyle ön plana çıkan; dürüst, Hak aşığı bir insandır. Vatanı için maddiyatı geride bırakıp maneviyatı öne alan şanlı, yürekli bir adam olan Mehmet Akif, asırlar boyu hiçbir devletin ya da topluluğun esareti altında yaşamamış olan Türk milleti için içindeki bağımsızlık ateşini sonsuza dek yakarak gelecek nesillere ilham olmuştur” denildi.