2024 yerel seçimlerinin ardından Kula Belediye Meclisi'nde 9 üyeyle çoğunluğu elinde bulunduran CHP, yaşanan iki istifa ve üç ihraç sonrası 4 üyeye geriledi. Son gelişmelerle birlikte bağımsız üye sayısı 5'e yükselirken, meclisteki siyasi dağılım yeniden şekillendi.

Kula Belediye Meclisi'nde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından oluşan siyasi tablo, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan istifa ve ihraç süreçleriyle önemli ölçüde değişti.

Yerel seçimlerin ardından oluşan meclis yapısında CHP 9, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 4 ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ise 2 üyeyle temsil edilmeye başlamıştı. Ancak ilerleyen süreçte CHP'li iki meclis üyesinin partilerinden istifa etmesiyle CHP'nin meclisteki üye sayısı 7'ye düşerken, bağımsız üye sayısı da 2'ye yükseldi. Son olarak CHP'li meclis üyeleri Mahmut Çalık, Adem Akar ve Mutlu Keskin'in partilerinden ihraç edilmesiyle birlikte Kula Belediye Meclisi'ndeki sandalye dağılımı bir kez daha değişti. İhraç kararlarının ardından söz konusu üyeler de bağımsız statüye geçerken, CHP'nin meclisteki temsil gücü 4 üyeye geriledi.

Böylece Kula Belediye Meclisi'nde güncel sandalye dağılımı; CHP 4, bağımsız 5, MHP 4 ve AK Parti 2 üye şeklinde oluştu.

Yaşanan değişiklikle birlikte CHP, seçimlerin ardından sahip olduğu meclis çoğunluğunu önemli ölçüde kaybederken, bağımsız üyelerin sayısı 5'e yükseldi. Yeni tabloyla birlikte Kula Belediye Meclisi'nde karar süreçlerinde bağımsız üyelerin tutumu, meclis gündeminin şekillenmesinde daha belirleyici bir konuma geldi.