Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçeye daha etkin hizmet sunabilmek amacıyla esnaf ve mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Son olarak Gençosman Ayakkabıcılar Çarşısı esnafıyla bir araya gelen Başkan Aydın, esnafın talep ve önerilerini dinleyerek, sorunların çözümü için gerekli çalışmaların en kısa sürede başlatılacağının sözünü verdi.

Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği projeler ve vatandaşların taleplerine hızlı çözümler üretmesiyle gittiği her mahallede ilgiyle karşılanan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gençosman Ayakkabıcılar Çarşısı'nda faaliyet gösteren ayakkabıcı esnafıyla bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada esnaf, yaşadığı sorunları ve beklentilerini doğrudan Başkan Aydın'a iletme fırsatı buldu. Esnafın dile getirdiği tüm talepleri tek tek not alan Başkan Aydın, ihtiyaç duyulan hizmetlerin en kısa sürede hayata geçirilmesi için gereken adımların atılacağını söyledi.

Yaklaşık 250 imalathaneye ev sahipliği yapan Gençosman Ayakkabıcılar Çarşısı, yıllık 25 milyon dolarlık üretim hacmiyle hem yurt içi, hem de yurt dışı pazarlara satış gerçekleştirerek Bursa ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Görüşmede ayakkabıcı esnafı, üretim kapasitesini artırabilecekleri ve ürünlerini daha etkin şekilde sergileyebilecekleri yeni bir sanayi sitesi talebini de Başkan Aydın'a iletti. Başkan Aydın ise birkaç çalışmalarının olduğunu belirterek sektörün gelişimine katkı sağlayacak her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

'Ayakkabıcı esnafı zor şartlara rağmen üretim yapmaya devam ediyor'

Ayakkabıcı esnafının 3 hafta önce kendilerini ziyarete geldiğini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Şehrin merkezinde faaliyet gösteren ve zamanın en değerli mesleklerinden biri olan ayakkabıcılığı icra eden esnafımızı ziyaret ederek, Gençosman Ayakkabıcılar Çarşısı'ndaki mevcut fiziki şartları, marka değeri açısından yaşanan dezavantajları ve karşılaştıkları sorunları değerlendirdik. Yaklaşık 50 dönümlük bir alana yayılan çarşı, yola cephe kısmından başlayıp mahallenin içlerine kadar uzanıyor. Tüm bu zorlu fiziki şartlara rağmen esnafımız üretmeye, istihdam sağlamaya ve ülke ekonomisine katma değer oluşturmaya devam ediyor. Esnafımızın bizden de çeşitli talepleri oldu. Mevcut şartlar göz önüne alındığında, bu mesleğin burada uzun vadede sürdürülebilmesi oldukça zor görünüyor. Allah göstermesin; bir yangın, deprem ya da başka bir afette burası güvenli bir çalışma alanı değil. Günümüz rekabet ortamında üretim altyapısının daha güçlü olduğu, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin eksiksiz uygulandığı, daha modern üretim alanlarına ihtiyaç duyulduğu konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk.' şeklinde konuştu.

'Doğru model neyse onu masaya yatıracağız'

Ayakkabıcılığın el emeği göz nuru isteyen bir meslek olduğunu belirten Başkan Aydın, açıklamalarına şöyle devam etti:

'Çalışmalarımız devam ediyor. Şehir plancıları sürece dahil edildi, ekiplerimiz de gerekli incelemeleri yapıyor. Eğer ortaya, mevcut ve gelecekte oluşabilecek ihtiyacı karşılayabilecek nitelikte bir proje çıkarsa yeniden bir araya gelerek masa başında detaylı çalışmalar yapacağız. Nasıl bir model uygulanacağı üzerinde de duracağız. Kooperatif modeli mi olacak, yap-işlet-devret modeli mi uygulanacak, yoksa farklı bir yöntem mi tercih edilecek tüm alternatifleri değerlendireceğiz. En doğru model hangisiyse onu hayata geçirmek için çalışacağız. Mevcut çarşı alanında bulunan hak sahiplerinin hakları da korunacaktır. Eğer burası yenilenir ve kentsel dönüşüm kapsamına alınırsa, hak sahipleri mağdur edilmeden süreç yürütülecektir. Böylece hem çarşının bulunduğu alan yenilenip daha modern ve düzenli bir görünüme kavuşacak, hem de ayakkabıcı esnafımız çağdaş üretim şartlarında mesleklerini sürdürme imkanına sahip olacaktır. Ayakkabıcılık, büyük emek, sabır ve ustalık isteyen, el emeği göz nuru bir meslektir. Bizim çocukluğumuzda herkes ayakkabısını bu çarşıdan alırdı. Ne yazık ki bugün buraya olan ilgi eskisi kadar yoğun değil. İnşallah Bursa Ayakkabıcılar ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile gerekli çalışmaları yapacak, sürecin yakından takipçisi olacağız.' ifadelerini kullandı.

Ayakkabıcı esnafı olarak Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın makamında ziyaret ettiklerini söyleyen Bursa Ayakkabıcılar ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İskender Aksüt ise, 'Yaptığımız ziyarette başkanımızı çarşımıza ziyaret ettik. Sağolsun başkanımız bizleri kırmayıp davetimize icabet etti. Mesleğimizle ilgili görüşme gerçekleştirdik ve kendilerinden yer talebimiz oldu. Başkanımız bu konuda çalışıyor. İnşallah bize bir yer gösterecekler Erkan başkanımız sayesinde daha güzel ve modern bir yere kavuşacağız.' diye konuştu.