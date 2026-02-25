Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Batı Şeria’daki Efrat yerleşim biriminde 27 Şubat Cuma günü rutin pasaport işlemlerinin başlatılacağı belirtildi. Bu hizmet, ABD’nin “yurt dışındaki tüm Amerikalılara ulaşma” hedefinin bir parçası olarak tanımlandı. Ayrıca, benzer hizmetlerin Ramallah, Beytüllahim yakınlarındaki Beitar Illit ve İsrail’in Hayfa kentlerinde de planlandığı bildirildi.

Bu adım, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kabinesinin bu ay başında Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimcilerin arazi edinimini kolaylaştıran önlemleri onaylamasının ardından geldi. Filistin tarafı bu hamleyi “fiilen işgalin pekiştirilmesi” olarak değerlendiriyor. Efrat yerleşiminde ise çok sayıda Amerikan vatandaşı Yahudi göçmenin yaşadığı kaydedildi.

Halihazırda ABD, İsrail’in Tel Aviv ve Kudüs şehirlerinde pasaport ve konsolosluk hizmetleri sunuyor.