Kripto paralarda son 24 saatin öne çıkan gelişmeleri

Kripto para piyasaları, ABD ile Çin arasında planlanan üst düzey diplomatik temaslar ve bu hafta yapılacak FED toplantısı öncesinde artan temkinli hava nedeniyle yeni güne hafif düşüşle başladı. Yatırımcılar, FED toplantısı öncesinde olası para politikası adımlarına karşı daha ihtiyatlı bir tutum sergiliyor. Piyasa beklentilerine göre, merkez bankasının çarşamba günü faiz oranlarını en az 25 baz puan indirmesi öngörülüyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan ve tahminlerin bir miktar altında kalan tüketici enflasyonu verileri, bu beklentileri destekledi. Faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi, riskli varlık sınıfında yer alan kripto para piyasaları açısından olumlu bir tablo oluşturuyor.

Kripto para piyasasının toplam değeri 3,93 trilyon dolar seviyesine geri çekilirken, Bitcoin, yeni güne 113.919 dolardan başladı. Bülten yazıldığı sırada Ethereum 4.091 dolardan işlem görürken, XRP 2,62 dolardan, Solana ise 199,21 dolardan fiyatlanıyordu. Dün Bitcoin ETF’leri toplam 149 milyon dolarlık giriş gerçekleştirirken, Ethereum ETF’leri de 134 milyon dolar değerinde giriş kaydetti.

Canary Capital, ABD’de ilk Litecoin ve Hedera ETF’lerini Nasdaq’ta işleme açıyor

Dijital varlık yatırım şirketi Canary Capital, ABD’de türünün ilk örneği olacak iki yeni borsa yatırım fonunu (ETF) piyasaya sürüyor. Şirket, Canary Litecoin ETF ve Canary HBAR ETF’nin salı günü Nasdaq’ta işlem görmeye başlayacağını duyurdu.

Canary Capital’in kurucusu ve CEO’su Steven McClurg, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kripto endüstrisi için dönüm noktası niteliğinde bir yılı geride bırakırken, yatırımcılara kayıtlı kripto yatırım araçları sunma misyonumuzu gerçekleştirmiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz.” ETF’lerin lansmanı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) hükümetin kısa süreli kapanmasının ardından yayımladığı yeni yönergelerin hemen sonrasına denk geldi. Söz konusu yönerge, halka açılmak isteyen şirketlerin S-1 kayıt beyanlarını “geciktirici ek” olmadan sunabileceğini açıklığa kavuşturdu. Bu sayede, başvuruların 20 gün içinde otomatik olarak yürürlüğe girmesi mümkün hale geldi.

Canary Capital, pazartesi günü Litecoin ve HBAR ETF’leri için gerekli olan Form 8-A başvurularını tamamladı. Öte yandan, Grayscale Solana Trust ETF’in de çarşamba günü piyasaya çıkması bekleniyor. Litecoin, düşük işlem ücretleri ve yüksek hız avantajıyla Bitcoin’e benzer şekilde eşler arası transfer imkanı sunuyor. HBAR ise Hashgraph konsensüs algoritmasıyla çalışan Hedera ağının yerel token’ı olarak hızlı ve güvenli işlemleri mümkün kılıyor. Her iki kripto para da piyasa değeri bakımından ilk 30 arasında yer alıyor.

Prenetics, Bitcoin hazinesi için 48 milyon dolar fon topladı

Nasdaq’ta işlem gören sağlık bilimleri şirketi Prenetics Global, Bitcoin hazinesi stratejisini hızlandırmak ve IM8 adlı takviye markasının küresel büyümesini desteklemek amacıyla 48 milyon dolarlık bir hisse ihracı turunu başarıyla tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yatırım turu Kraken, Exodus, Jihan Wu’nun GPTX girişimi, DL Holdings ve American Ventures gibi kripto odaklı yatırımcıların ilgisini çekti. Tenis yıldızı Aryna Sabalenka ve Hong Kong’lu iş insanı Adrian Cheng de şirketteki paylarını artırdı. Prenetics’in mevcut hissedarları arasında futbol efsanesi David Beckham da bulunuyor. Yatırımdan elde edilen brüt gelir 48 milyon dolar olarak açıklandı. Şirket, tüm varantların kullanılması durumunda toplam gelirin 216 milyon dolara ulaşabileceğini bildirdi.

Prenetics CEO’su Danny Yeung, yeni sermayenin “IM8’in küresel büyümesini hızlandırırken Bitcoin hazinesi stratejisini disiplinli bir şekilde ilerleteceğini” ifade etti. Şirket, ağustos ayında başlattığı “günlük 1 BTC biriktirme” stratejisiyle şu anda yaklaşık 275 BTC bulunduruyor. Yeni yatırımla birlikte toplam likiditenin 131 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Prenetics hisseleri, pazartesi günü yüzde 21,96 düşüşle 13,08 dolar seviyesinde kapanırken, mesai sonrası işlemlerde yüzde 4,51 yükseldi. Hisse son beş günde yüzde 19,46 değer kaybetse de son altı ayda yüzde 161,6 artış kaydetti.

ETHZilla, 40 milyon dolarlık Ethereum satışıyla hisse geri alımını hızlandırdı

Ethereum odaklı dijital varlık hazinesi ETHZilla (ETHZ), yaklaşık 40 milyon dolar değerinde Ethereum (ETH) satarak hisse geri alımı gerçekleştirdi.

Google Finance verilerine göre ETHZ hisseleri günü yüzde 14,5 artışla kapatırken, haberin yazıldığı sırada yüzde 9 ek yükselişle 22,50 doların üzerinde işlem görüyordu. Buna rağmen, fiyat hala şirketin Ethereum hazinesi kurma planlarını açıkladığı dönemdeki yaklaşık 107 dolarlık zirvenin beşte biri seviyesinde bulunuyor. ETHZilla yönetim kurulu, ağustos ayında 250 milyon dolara kadar hisse geri alım programı onaylamıştı. Şirket, 24 Ekim’de ETH satışına başladıktan bu yana yaklaşık 600 bin adet hisseyi 12 milyon dolar karşılığında geri aldı.

Pazartesi günü yayımlanan basın açıklamasında şirket, ETH satışından elde ettiği gelirin kalan kısmını da ek hisse geri alımlarında kullanmayı planladığını belirtti. Yönetim Kurulu Başkanı McAndrew Rudisill, ETHZ’nin net aktif değerine (NAV) göre önemli bir iskonto ile işlem gördüğü sürece hisse alımlarının süreceğini, bunun da dolaşımdaki hisse miktarını azaltarak şirket değerini artıracağını ifade etti. ETHZilla’nın bilançosunda halen yaklaşık 400 milyon dolar değerinde ETH bulunduğu açıklandı. Ağustos ayında Peter Thiel’in Founders Fund’u da şirkete yüzde 7,5 oranında ortak olmuştu.

TEKNİK ANALİZ

Bitcoin (BTC)

Bitcoin, yeni güne 113.919 dolar seviyesinden başladı. Hafta sonu 111.000–114.000 aralığında dar bantta işlem gören BTC, yatırımcıların FED toplantısı öncesinde temkinli duruş sergilemesiyle yatay bir görünüm izliyor. Kısa vadeli destekler 113.000 ve 111.500 seviyelerinde bulunuyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 115.000–116.000 bandı ilk direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. BTC’nin 116.000 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması halinde fiyatın 117.500–119.000 aralığına doğru ivme kazanması beklenebilir. Ancak 113.000 altına sarkma, kısa vadede 111.000–112.000, ardından 108.000–109.000 seviyelerine doğru düzeltme riskini artırabilir. Genel görünüm, BTC’nin 113.000 üzerinde tutunduğu sürece sınırlı da olsa pozitif seyrini koruyabileceğini gösteriyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum, 4.091 dolar seviyesinden işlem görüyor. Hafta sonu boyunca 3.950–4.100 aralığında hareket eden ETH, alım ilgisinin zayıflamasıyla kısa vadede yatay bir seyir izliyor. Kısa vadeli destekler 4.050 ve 4.000 seviyelerinde takip ediliyor. Yukarı yönlü denemelerde 4.150–4.200 bandı ilk direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. ETH’nin 4.200 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması, fiyatın 4.300–4.350 aralığına yönelmesine zemin hazırlayabilir. Ancak 4.000 altına olası bir geri çekilme, kısa vadede 3.950–3.900 bölgesine doğru düzeltme riskini gündeme getirebilir. Genel görünüm, ETH’nin 4.000 üzerinde tutunduğu sürece pozitif eğilimini koruduğuna işaret ediyor.

Ripple (XRP)

XRP, güne 2,62 dolar seviyesinden başladı. Hafta sonu 2,58–2,65 aralığında yatay seyreden XRP, piyasanın genel temkinli havasına paralel olarak sınırlı bir toparlanma gösterdi. Kısa vadeli destekler 2,60 ve 2,58 seviyelerinde izleniyor. Yukarı yönlü hareketlerde 2,66–2,68 ve 2,70–2,72 aralıkları ilk direnç bölgeleri olarak öne çıkıyor. XRP’nin 2,68 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması halinde fiyatın 2,74–2,76 bandına doğru yükseliş potansiyeli bulunuyor. Ancak 2,60 altına sarkma, kısa vadede 2,58–2,55 seviyelerine doğru geri çekilme riskini artırabilir. Genel görünüm, XRP’nin 2,60 üzerinde kaldığı sürece toparlanma eğilimini sürdürdüğünü gösteriyor.