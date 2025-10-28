İnşaat sektörü temsilcileri, özellikle pandemi sonrası yükselen arsa ve malzeme fiyatlarının, belediyelerdeki gecikmelerle birleştiğinde konut fiyatlarını sabit tutmayı imkânsız hale getirdiğini belirtiyor.

Pandemi döneminde başlayan fiyat artışları, beton maliyetlerinin yükselmesi ve işçilik giderlerinin artmasıyla daha da hızlandı. Bu süreç, sektörde yatırımcı eksikliğine ve konut üretiminde yavaşlamaya yol açtı. Uzmanlar, fiyatların eski seviyelerine dönmesinin neredeyse mümkün olmadığını, ancak arsa üretimi ve belediye onay süreçlerinin hızlanmasıyla fiyat artışlarının kontrol altına alınabileceğini ifade ediyor.

Arsa Üretimi Önemli

İnşaat maliyetlerini düşürmek için belediyeler ve ilgili bakanlıkların arsa üretimini artırması gerektiği vurgulanıyor. Arsa arzının artması, konut fiyatlarının istikrar kazanmasına katkı sağlayabilir.

Beton Fiyatlarındaki Artış Sektörü Zorluyor

Sektör temsilcileri, beton fiyatlarının belirli firmalar tarafından kontrol edildiğini ve maliyetlerin bu nedenle oynaklık gösterdiğini ifade ediyor. Bu durum, özellikle konut üretiminde maliyet hesaplarını zorlaştırıyor ve fiyatların daha da yükselmesine sebep oluyor.

Belediye Onay Süreleri Uzuyor

Belediyelerde proje onay süreçlerinin uzun sürmesi, inşaat maliyetlerini doğrudan artıran bir diğer faktör olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, yeterli personel ve teknik kadro eksikliği nedeniyle onayların geciktiğini belirtiyor. Sektördeki bazı görüşler, belediyelerin yetkinlik sorunu yaşaması durumunda projelerin merkezi bir otoriteye bağlanmasının çözüm olabileceğini işaret ediyor.

Sonuç olarak, Türkiye’de konut maliyetlerindeki artışın temel nedenleri arasında pandemi sonrası fiyat artışları, arsa ve malzeme maliyetleri, beton fiyatlarındaki dalgalanmalar ve belediyelerdeki uzun onay süreçleri yer alıyor. Uzmanlar, özellikle arsa üretimi ve belediye süreçlerinin hızlandırılmasının sektörde maliyetleri düşürmek için kritik adımlar olduğunu vurguluyor.