Günün ilk saatlerinde Bitcoin 92.205 dolar, Ethereum ise 3.020 dolar seviyesinde işlem görüyor. Toplam kripto para piyasası değeri 3,14 trilyon dolara yükselerek son haftaların en güçlü hacim artışlarından birine işaret etti.

Nvidia Etkisi: Yapay Zeka Rüzgârı Kriptoyu Yeniden Hareketlendirdi

Son haftalarda, yapay zeka odaklı teknoloji hisselerinde yaşanan sert dalgalanmalar kripto varlıklara da baskı oluşturmuştu. Nvidia’nın beklentileri aşan finansal sonuçları, hem teknoloji sektörü hem de kripto piyasaları için moral verdi.

Yatırımcılar, yapay zeka sektöründeki büyümenin sürdürülebilir olduğuna dair güçlü sinyaller alınmasıyla yeniden riskli varlıklara yöneldi.

Bitcoin ve Altcoinlerde Son Durum

BTC : 92.205 dolar

ETH : 3.020 dolar

XRP : 2,13 dolar

Solana (SOL): 143,42 dolar

Bitcoin ETF’lerinde dün 75,47 milyon dolarlık giriş yaşanırken, Ethereum ETF’lerinde 37,35 milyon dolarlık çıkış kaydedildi. Bu tablo, kısa vadeli yatırımcı davranışında Bitcoin’in yeniden öne çıktığını gösteriyor.

CFTC Başkanı Adayı Selig: "Yaptırım Yoluyla Düzenleme Dönemi Bitmeli"

ABD Başkanı Donald Trump tarafından CFTC Başkanlığına aday gösterilen Michael Selig, Senato’da yaptığı konuşmada kripto düzenlemelerine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Selig, dijital varlıklar için “açık ve basit kurallar” gerektiğini vurgulayarak geliştiricilerin ve borsaların daha net bir çerçevede büyümesinin sağlanmasını savundu.

Senatörlerin, CFTC’nin SEC’e kıyasla daha az kaynağa sahip olduğu yönündeki eleştirilerine ise Selig, göreve geldiğinde kapsamlı bir değerlendirme yapacağını belirterek yanıt verdi.

Bitwise, NYSE’de Spot XRP ETF’sini Başlatıyor

Kripto yatırım ürünlerinde rekabet hız kazanırken, Bitwise Asset Management, spot XRP ETF’sini New York Borsası’nda (NYSE) işleme açacağını duyurdu.

20 Kasım Perşembe günü "XRP" işlem koduyla başlayacak fonun yönetim ücreti %0,34, ancak ilk ay 500 milyon dolara kadar olan varlıklarda ücret alınmayacak.

Spot XRP ürünlerinde hareketlilik dikkat çekiyor:

Canary Capital’ın XRPC’si kısa sürede 276,8 milyon dolarlık giriş toplamıştı.

Grayscale ve Franklin Templeton’ın XRP ETF’lerinin de pazartesi günü devreye alınması bekleniyor.

BlackRock, Staked Ethereum ETF’si İçin İlk Adımı Attı

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, Staked Ethereum ETF’si için Delaware’de resmi kayıt yaptırarak yeni ürünün hazırlık sürecini başlattı.

Yeni ETF, temmuz ayında 13,1 milyar dolarlık giriş toplayan ETHA’nın staking özelliği eklenmiş versiyonu olacak.

Bloomberg ETF analistlerine göre bu ürün, 1933 Menkul Kıymetler Yasası kapsamında yüksek şeffaflık ve yatırımcı koruması gerektiren bir yapıda piyasaya sürülecek.

TEKNİK ANALİZ

Bitcoin (BTC)

Bitcoin, 89.000–90.000 dolar bandından aldığı tepkiyle güçlenirken şu anda 92.205 dolar seviyesinde.

Direnç: 92.500 – 94.000

Destek: 90.000 – 89.000

92.500 üzerinde kalıcılık sağlanması, fiyatı 94.000–95.000 bandına taşıyabilir.

Ethereum (ETH)

ETH, 3.020 dolar seviyesinde yatay hareketini sürdürüyor.

Destek: 2.950 – 2.900

Direnç: 3.080 – 3.120

3.120 üzerinde kapanışlar gelmedikçe yükselişin sınırlı kalması bekleniyor.

Ripple (XRP)

XRP, kritik 2,12–2,10 dolar destek bandına oldukça yakın işlem görüyor.

2,20 üzeri kapanışlar XRP’yi 2,25 seviyesine taşıyabilir.

Kripto piyasaları Nvidia’nın güçlü performansıyla yeniden pozitif bir rotaya oturmuş durumda. Ancak kritik direnç seviyelerinin aşılması, yükseliş ivmesinin kalıcı olup olmayacağını belirleyecek.