Devletin sağlık harcaması 1,8 trilyon TL’ye çıktı

Raporun detaylarına göre genel devlet sağlık harcaması 2024’te yüzde 86,1 artışla 1 trilyon 794 milyar 227 milyon TL oldu. Özel sektörün sağlık harcaması ise yüzde 101,8 artarak 564 milyar 924 milyon TL olarak hesaplandı.

Toplam sağlık harcamasının finansman yapısında devletin payı yüzde 76,1, özel sektörün payı ise yüzde 23,9 olarak gerçekleşti.

Finansmanda en büyük pay SGK’nın

Genel devlet ve özel sektör alt kalemlerine bakıldığında;

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK): %39,5

Merkezi devlet: %36,0

Hanehalkları: %18,8

Sigorta şirketleri: %2,8

Kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve diğer işletmeler: %2,4

Mahalli idareler: %0,6

oranlarında pay aldı.

Sağlık harcamasının GSYH içindeki payı %5,3’e yükseldi

2023’te yüzde 4,6 olan toplam sağlık harcamasının GSYH’ye oranı, 2024 yılında yüzde 5,3 olarak gerçekleşti. Cari sağlık harcamasının GSYH’ye oranı ise 2024’te yüzde 4,9 oldu.

Harcamaların yarısından fazlası hastanelerde yapıldı

Sağlık hizmeti sunucularına göre dağılımda 2024 yılında en büyük payı hastaneler aldı. Buna göre;

Hastaneler: %54,6

Perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar: %19,6

Ayakta bakım sunanlar: %11,0

şeklinde sıralandı.

Cari sağlık harcaması yüzde 92,7 arttı

2024 yılında cari sağlık harcaması, bir önceki yıla göre yüzde 92,7 artarak 2 trilyon 186 milyar 802 milyon TL seviyesine çıktı. Sağlık yatırımları ise yüzde 57,6 yükselişle 172 milyar 349 milyon TL oldu.

Kişi başı sağlık harcaması 27 bin 587 TL’ye çıktı

2023’te 14 bin 582 TL olan kişi başına sağlık harcaması, 2024 yılında yüzde 89,2 artışla 27 bin 587 TL olarak hesaplandı. Dolar bazında ise kişi başı harcama 621 dolardan 840 dolara yükseldi.

Hanehalkının cepten sağlık harcaması iki katına çıktı

Hanehalklarının tedavi, ilaç ve benzeri ihtiyaçlar için yaptığı cepten sağlık harcaması 2024’te yüzde 100,2 artarak 442 milyar 356 milyon TL seviyesine ulaştı. Bu kalemin toplam sağlık harcamasındaki payı ise yüzde 18,8 oldu.