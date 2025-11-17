Piyasanın toplam değeri ise 3,23 trilyon dolar seviyesine geriledi. CoinTR Araştırma Departmanı tarafından hazırlanan bültende, piyasadaki son gelişmeler detaylarıyla ele alındı.

Kripto Paralar Haftaya Zayıf Başladı

Bitcoin, haftanın ilk işlem gününde günün erken saatlerinde 93 bin dolar seviyesinin altına gerileyerek son altı ayın en düşük seviyelerini gördü. Ancak ilerleyen saatlerde kayıplarının bir kısmını geri aldı. Piyasadaki baskının ana nedeni olarak, gelecek ay için faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması ve ABD’de açıklanacak ekonomik veriler öncesi yatırımcıların temkinli duruşu gösteriliyor.

Boston FED Başkanı Susan Collins, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, “Enflasyonda bozulma görülmediği sürece politikayı daha fazla gevşetme konusunda temkinli olacaklarını” dile getirdi. Yılın ilk döneminde agresif faiz indirimi beklentileri ile hareket eden kripto piyasasında, bu beklentilerin zayıflaması momentum kaybına yol açtı.

Piyasa Değerleri ve ETF Çıkışları

Kripto piyasasının toplam değeri 3,23 trilyon dolara gerilerken, Bitcoin 94.902 dolar, Ethereum 3.183 dolar, XRP 2,25 dolar ve Solana 140,70 dolardan işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta Bitcoin ETF’lerinde 1,11 milyar dolar, Ethereum ETF’lerinde ise 729 milyon dolarlık çıkış yaşandı.

Hong Kong Tokenize Mevduatlarda Canlı Testlere Başladı

Hong Kong, kripto merkezine dönüşme hedefi doğrultusunda Project Ensemble pilot aşamasını başlatarak tokenize mevduatlar ve dijital varlıklarla gerçek değerli işlemleri test etmeye başladı. Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), projenin sandbox sürecini tamamlayarak canlı mutabakat aşamasına geçtiğini açıkladı.

Yeni pilot faz 2026’ya kadar sürecek ve başlangıçta tokenize para piyasası fonu işlemleri ile likidite ve hazine yönetimine odaklanacak. İlerleyen dönemde tokenize merkez bankası parasıyla 7/24 mutabakat hedefleniyor.

Tether, Yapay Zeka Alanında 1,15 Milyar Dolarlık Yatırım Planlıyor

Stablecoin ihraççısı Tether, Alman robotik girişimi Neura’ya 1,15 milyar dolarlık yatırım yapmayı değerlendiriyor. Olası anlaşma, Neura’nın değerlemesini 9,3–11,6 milyar dolar aralığına taşıyabilir. Bu yatırım, Tether’in Bitcoin madenciliği, enerji, finans ve yapay zeka gibi alanlarda desteklediği 140 şirket arasına yenisini eklemeyi amaçlıyor.

Tether’in üçüncü çeyrek raporuna göre, 2025’in ilk üç çeyreğinde şirket 10 milyar doları aşkın net kâr elde etti. Gelirlerinin büyük kısmı, USDT stablecoin’ini destekleyen ABD Hazine bonolarının faiz getirilerinden oluşuyor.

Harvard Üniversitesi, Bitcoin ETF Yatırımını %250 Arttırdı

Harvard Management Company, üçüncü çeyrekte BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust ETF pozisyonunu yüzde 250’den fazla artırdı. Üniversite, 30 Eylül itibariyle 6,8 milyon hisseye karşılık 442,8 milyon dolarlık yatırım yaptı. Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, bu hamlenin ETF’ler için “güçlü bir doğrulama” niteliğinde olduğunu belirtti.

Teknik Analiz: Bitcoin, Ethereum ve XRP

Bitcoin (BTC): 94.902 dolardan başlayan BTC, 95.000 dolar bandına yaklaşırken, kısa vadeli destekler 94.000 ve 92.500 seviyelerinde bulunuyor. Yukarı yönlü hareketlerde 96.000 ve 97.500 direnç seviyeleri izleniyor.

Ethereum (ETH): 3.183 dolardan işlem gören ETH’de 3.150 ve 3.100 destek, 3.220–3.250 direnç seviyeleri takip ediliyor. 3.250 üzerinde kalıcılık sağlanırsa 3.300–3.340 bandına yükseliş mümkün.

Ripple (XRP): 2,25 dolardan başlayan XRP’de 2,23 ve 2,20 destek, 2,27–2,35 direnç olarak öne çıkıyor. 2,30 üzeri kapanışlar kısa vadeli toparlanmayı destekleyebilir.