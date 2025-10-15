Kripto piyasasının büyüklüğü ise 3,93 trilyon dolar seviyesine yükseldi. CoinTR Araştırma Departmanı tarafından hazırlanan bültende piyasadaki son gelişmelere yer veriliyor.

Kripto paralarda son 24 saatin öne çıkan gelişmeleri

ABD-Çin ilişkilerindeki gerilimin yarattığı satış baskısıyla haftaya zayıf başlayan kripto para piyasası, güne hafif yükselişle başladı. ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, Philadelphia’da Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği’nin düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, bilanço küçültme sürecinin sonlandırılmasının değerlendirildiğini açıkladı. Powell’ın bu güvercin tonlu açıklamaları, yatırımcıların risk iştahını bir miktar artırırken, kripto piyasasında da kısmi bir toparlanma görülmesine yol açtı.

Kripto para piyasasının toplam değeri 3,93 trilyon dolara ulaşırken, Bitcoin, güne 112.497 dolardan başladı. Bülten yazıldığı sırada Ethereum 4.120 dolardan işlem görürken, XRP 2,50 dolardan, Solana ise 203,69 dolardan fiyatlanıyordu. Dün Bitcoin ETF’leri toplam 103 milyon dolarlık, Ethereum ETF’leri ise 236 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Ethereum’un Fusaka güncellemesi Sepolia testnet’te başlatıldı

Ethereum’un performans ve ölçeklenebilirlik hedeflerini bir adım ileriye taşıyan Fusaka yükseltmesi, Sepolia testnet’inde devreye alındı. Bu gelişme, üç aşamalı Fusaka yol haritasının ikinci fazını oluşturuyor. İlk aşama 1 Ekim’de Holesky testnet’inde tamamlanmıştı. Sepolia dağıtımıyla birlikte geliştiriciler, yeni veri kullanılabilirliği sistemi ve artırılmış blok gaz limiti üzerinde yoğun stres testleri yürütüyor. Kodun, bu ayın sonunda son test ağı Hoodi’de etkinleştirilmesi planlanıyor.

Fusaka, Ethereum ağında hem performans hem de konsensüs mekanizması açısından önemli yenilikler getiriyor. Tamamlandığında, blok gaz limiti 60 milyona çıkarılacak. Bu sayede her blok daha fazla işlem ve daha karmaşık akıllı sözleşme etkileşimini aynı anda işleyebilecek. Consensys’in Besu istemcisi protokol mühendisi ve çekirdek geliştiricilerden Gabriel Trintinalia, ekiplerin mevcut node yapılandırmalarının 60 milyon gazlık blokları istikrarlı biçimde işleyebilmesi için kapsamlı mühendislik çalışmaları yürüttüğünü belirtti.

Büyük blokların node’lar üzerinde oluşturduğu veri yükünü hafifletmek amacıyla, güncellemede Peer Data Availability Sampling (PeerDAS) sistemi de test ediliyor. Bu sistem, doğrulayıcıların tüm veriyi indirmek yerine ağdaki farklı eşlerden küçük veri örnekleri alarak doğrulama yapmasını sağlıyor. Böylece hem hız hem ölçeklenebilirlik artarken ağın merkeziyetsiz yapısı korunuyor. Ethereum Vakfı, 26 Eylül’de yayımladığı takvimle Fusaka testnet sürecini duyurmuştu. Planlamaya göre son deneme 28 Ekim’de Hoodi testnet’inde yapılacak, ardından aralık ayında ana ağ aktivasyonu gerçekleşecek.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, dijital varlıklar ve blok zinciri ofisini kurdu

New York Belediye Başkanı Eric Adams, dijital varlıklar ve blok zinciri teknolojisine odaklanacak yeni bir belediye ofisinin kurulmasını öngören kararnameyi imzaladı. Bu adım, ABD’de bir belediye tarafından kurulan ilk dijital varlık ofisi olma özelliğini taşıyor.

Salı günü imzalanan kararnameye göre yeni ofis, dijital varlıkların ve blok zinciri teknolojisinin sorumlu kullanımını teşvik etmeyi hedefliyor. Ofisin başına, son bir yıldır şehir yönetiminde dijital varlık politikaları üzerinde çalışan Moises Rendon getirildi. Adams yaptığı açıklamada, “New York her zaman yeniliğin merkezi oldu ve biz de geleceğin teknolojilerini bugünden benimsiyoruz. Dijital varlıkların çağı başladı. Bu dönüşüm ekonomimizi büyütme, küresel yetenekleri çekme, finansal hizmetlere erişimi kısıtlı topluluklara fırsat yaratma ve kamu hizmetlerini daha kullanıcı dostu hale getirme potansiyeli taşıyor” dedi.

Dijital varlıklar ve blok zinciri ofisi, kripto sektörü ile kamu kurumları arasındaki koordinasyonu güçlendirmeyi, ayrıca federal ve eyalet düzeyinde politika çalışmalarına katkı sunarak New York’un blok zinciri ve kripto girişimleri için daha kapsayıcı bir merkez haline gelmesini amaçlıyor. Ofis ayrıca, finansal inovasyon alanında kentin rekabet gücünü korumak için yetenek çekmeye odaklanacak. Görev süresi boyunca kriptoya olumlu yaklaşımıyla bilinen Adams, ilk üç maaşını Bitcoin ile almış ve kentin ilk kripto zirvesine öncülük etmişti. Belediye başkanının görev süresi yıl sonunda sona erecek. Adams, geçen ay kampanya finansmanındaki zorluklar ve medya baskısı nedeniyle yeniden aday olmaktan vazgeçtiğini açıklamıştı.

Celsius Network, Tether ile 299,5 milyon dolarlık uzlaşmaya vardı

İflas süreci üç yılı aşkın süredir devam eden Celsius Network (CEL), stablecoin ihraççısı Tether ile yürüttüğü davada 299,5 milyon dolarlık uzlaşma sağladı. Bu anlaşma, Celsius’un yeniden yapılanma sürecindeki en büyük hukuki ihtilaflardan birinin çözülmesi anlamına geliyor.

Anlaşma, VanEck ve GXD Labs ortaklığında kurulan Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC) tarafından pazartesi günü duyuruldu. Celsius, 2022’de Tether’in 39.542 Bitcoin’i zorunlu 10 saatlik bekleme süresi dolmadan tasfiye ettiğini iddia ederek 4,3 milyar dolar tazminat talebinde bulunmuştu. Yeni anlaşma, bu tutarın yaklaşık yüzde 7’sine denk geliyor. Dava, Ağustos 2024’te New York Güney Bölgesi İflas Mahkemesi’nde açılmış, Yargıç Martin Glenn Temmuz 2025’te Celsius’un iddialarının büyük kısmının görülmesine izin vererek uzlaşmanın önünü açmıştı.

Tether CEO’su Paolo Ardoino, X üzerinden yaptığı açıklamada, “Tether, Celsius iflasıyla ilgili tüm konuların çözüme kavuşmasından memnuniyet duyuyor” ifadelerini kullandı. Tether, süreç boyunca iddiaları reddetmiş, davayı “temelsiz” olarak nitelendirerek Celsius’un “kendi kötü yönetiminin sonuçlarını başkalarına yüklemeye çalıştığını” savunmuştu.

TEKNİK ANALİZ

Bitcoin (BTC)

Bitcoin 112.497 dolar seviyesinden işlem görüyor. Haftanın ilk yarısında yaşanan satış baskısının ardından 110.500 seviyesine kadar gerileyen Bitcoin destek bölgesinden gelen alımlarla yeniden toparlanma eğilimine girdi. Kısa vadede 111.500 ve 109.800 seviyeleri destek, yukarıda ise 113.800 ve 115.000 aralıkları direnç konumunda. BTC’nin 115.000 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması, yükselişin 117.000–118.500 bandına doğru genişlemesini destekleyebilir. Buna karşın 111.500 altına sarkma, fiyatı 109.000–108.000 bölgesine kadar geri çekebilir. Genel görünüm, Bitcoin’in 111.500 üzerinde tutunduğu sürece kısa vadeli toparlanma eğilimini koruyabileceğine işaret ediyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum şu anda 4.120 dolar seviyesinden işlem görüyor. Gün içinde görülen toparlanma, varlığın kısa vadeli direnç seviyesine yaklaşmasını sağladı. 4.000 ve 3.870 seviyeleri destek, yukarıda 4.150 ve 4.250 aralıkları direnç olarak izleniyor. ETH’nin 4.150 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yükselişin 4.260–4.320 bandına doğru ivme kazanması beklenebilir. Aksi yönde, 4.000 altına gerileme olasılığı fiyatı yeniden 3.850–3.900 bölgesine çekebilir. Genel görünüm, Ethereum’un 4.000 üzerinde kaldığı sürece pozitif eğilimini sürdürdüğünü gösteriyor.

Ripple (XRP)

Ripple (XRP) 2,50 dolar seviyesinden işlem görüyor. Dün yaşanan dalgalanmanın ardından fiyat, kısa vadeli destek bölgesinde dengelenmiş durumda. 2,45 ve 2,48 seviyeleri destek, 2,52 ve 2,58 aralıkları ise direnç olarak öne çıkıyor. 2,52 üzerinde kalıcılık sağlanması, fiyatın 2,60–2,62 bandına yükselmesini destekleyebilir. 2,45 altına sarkma ise kısa vadede 2,40–2,42 bölgesine doğru geri çekilme riskini artırıyor. Genel görünüm, XRP’nin 2,45 üzerinde kaldığı sürece toparlanma potansiyelini koruduğuna işaret ediyor.