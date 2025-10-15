Dev markaların, perakendecilere kendi fiyat politikalarını dayatarak rekabeti engellediği ve tüketici seçeneklerini kısıtladığı tespit edildi.

Fiyatlara Müdahale, İndirimlere Yasak

Komisyonun açıklamasına göre, markalar perakendecilerin uygulayacağı fiyatlara, maksimum indirim oranlarına ve hatta hangi dönemlerde indirim yapabileceklerine dahi karıştı.

Bu müdahalelerin yalnızca belirli ürünlerle sınırlı kalmadığı, tüm koleksiyonları kapsadığı bildirildi.

"Moda Endüstrisine Açık Bir Uyarı"

Euronews’in aktardığına göre, Avrupa Komisyonu Üyesi Teresa Ribera, karara ilişkin açıklamasında sert mesajlar verdi:

“Avrupa’daki her tüketici, nereden alışveriş yaparsa yapsın, gerçek fiyat rekabetinin faydalarını hak ediyor. Bu karar, moda endüstrisine açık bir uyarıdır: Avrupa’da adil rekabetten taviz verilmeyecek.”

Soruşturma 2023’te Başladı

Komisyonun soruşturması, 2023 yılında markaların tesislerinde yapılan ani denetimlerle başlatıldı.

Elde edilen bulgular, markaların yalnızca fiyatları belirlemekle kalmayıp, kurallara uymayan perakendecileri de yakından izlediğini ortaya koydu.

Moda Dünyasında Şok Etkisi

Lüks segmentteki bu yaptırım, Avrupa moda endüstrisinde emsal bir karar olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, bu cezanın yalnızca üç markayı değil, benzer fiyat politikaları izleyen diğer dev markaları da etkileyebileceğini belirtiyor.