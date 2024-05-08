En çok ise sistem girişinde hata oluşması, hesabın sıfırlanması, kimlik doğrulamada karşılaşılan sorunlar, aracı kurumların komisyon ücretinin yüksekliği konularında şikayet alındı.

Son yılların en popüler yatırım araçlarından biri olan kripto paralar, herkesin gündeminde yer alıyor. Kripto paralarla ilgili şikayet verilerini açıklayan Şikayetvar, tüketicilerin en çok çözüm beklediği konuları da derledi.

2024'ün ilk 4 ayında şikayetler yüzde 22 arttı

2023 yılında platforma ulaşan şikayet sayısı 6 bin 296 olarak kaydedildi. 2024'ün ilk 4 ayı ile bir önceki yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında şikayet sayısının arttığı gözlemleniyor. 2024'ün ilk dört ayında şikayetler yüzde 22 artış gösterdi ve 7 bin 711'e ulaştı. 2024'ün Mart ayı son 16 ayın en çok şikayet gelen ayı oldu. Mart ayında şikayet sayısı 3 bin 5223 oldu.

Kullanıcıların karşılaştığı sorunlar, "Sisteme girişte hata vermesi, hesabın sıfırlanması, kimlik doğrulama işleminde sıkıntı çıkması, telefon numarası güncellemenin yapılmaması, fazla komisyon ücreti alınması, ön satıştaki fiyatların yanıltıcı olması, transfer işleminin uzun sürmesi, yavaş oluşu, yükselince satış işleminde sıkıntı çıkarmaları, düşünce de alım yaptırmamaları, müşteri temsilcilerinin yanlış yönlendirmesi sonucu işlemlerde zarar edilmesi, müşteri temsilcilerinin yatırım yaptıktan sonra ilgilenmemesi" olarak açıklandı.

Kripto paralarla ilgili kullanıcılardan gelen şikayetlerden bazıları şöyle sıralandı:

“Kripto alım satım platformuna para yatırıyorsunuz, alım satım yapıp bakiye yükseliyor fakat yatırdığınız parayı bile çekemiyorsunuz. Siteyi güvenli ve resmi diye anlatıyorlar ama o da iş birlikçisi. Temas etmeyin."

“Bugün hesabıma giriş yaptığımda Litecoin ile ödeme yapacaktım. Bankama lira yükleyip lira ile Litecoin aldım. Fakat Litecoin ile ödeme yapmak istediğimde 'kayıtlı olmayan adresinize bir süre para çekemezsiniz' diye hata verdi. Kendi yatırdığım parama resmen bloke koyuldu. Benim hesap güvenliğim içinmiş! Size ne kardeşim benim paramdan. Ben kendi banka hesabımdan bin 500 lira yatırmışım ödeme yapacağım ama parama bloke koyuluyor. Canlı yardıma yazıyorum 'paranıza bloke koyulmamış' diyor. Dolaylı olarak param bloke koyulmuş oluyor. Salak değiliz biz. Para çekerken adres kaydetme saçmalığı nedir. Size ne kardeşim kime para göndereceğimden. Siz kimsiniz de benim parama bloke koyuyorsunuz? Üstüne bir de adres kaydetme saçmalığı getirmişsiniz?"

“Hesabıma giriş yapamıyorum ve hata alıyorum. Hesabıma neden giriş yapamadığım konusunda bir açıklama yapabilir misiniz? Siteyle ilgili bir sorun mu var, yoksa site sahibi mi ortadan kayboldu? Yardım bölümüne de yazamıyoruz, mağduriyetimizle kim ilgilenecek? Umarım en kısa sürede geri dönüş yapılır."

“Siteye ve uygulamaya giriş yapamıyorum. Kaç gündür deniyorum. Kar mı ettim zarar mı haberim yok, destek için yazdım. Geri dönüş yapılmadı, uygulamayı sildim tekrar yükledim ama hala açılmıyor. Uygulama sürekli hata veriyor, web sitesinde de hesap giriş sayfasının linki açılmıyor."

“Hesaba banka üzerinden para yatırdım ancak giriş yaparken şifreyi hatırlamadığımı fark ettim. 'Şifremi unuttum' tuşuna basıp e-posta adresimi girdiğimde sistem hata veriyor. Saatlerdir uğraşıyorum; parayı hesaba almayı biliyorsunuz ancak siteden şifre sıfırlanmıyor. Kimseye de ulaşamıyorum. Çok pişmanım. Anlık işlemin bu kadar önemli olduğu bir yerde üyelik girişi yapamamak büyük bir sorun."