TIGGO 7’yi, yeni nesliyle Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Gerçek aile ihtiyaçlarından yola çıkılarak “tam yerinde” denge ve güvenilir koruma arayışıyla tasarlanan yeni nesil Chery TIGGO 7, teknolojiyi gösteriş için değil, kullanıcıların güvenine yanıt vermek için pratiğe ve kaliteye dayandırıyor. Şehir yollarından uzak ufuklara kadar, yeni nesil Chery TIGGO 7; çok yönlü performansı, kullanıcı dostu deneyimi ve güçlü güvenlik donanımlarıyla aile yolculuklarında yeni bir standart belirliyor. Dört tekerlekten çekişli versiyonu da olacak yeni araç, Euro NCAP beş yıldızlı güvenlik derecesi ve birinci sınıf korozyon direncine sahip gövdesiyle aile düzeyinde koruma donanımları, yenilenen şık tasarımı, sunduğu daha da fazla akıllı teknolojileri ve yüksek konfor seviyesiyle dikkat çekiyor.

Her senaryoda güvenli sürüş!

Dört tekerlekten çekiş güncellemesi: Yeni nesil Chery TIGGO 7, dört tekerlekten çekişli versiyonuyla geliyor ve 7 farklı sürüş modu sunuyor. Çoklu araziye uyum sağlayan güç dağıtım sistemi, yol koşulları ve lastik tutuşuna göre ön ve arka tekerlekler arasındaki torku otomatik olarak ayarlıyor. Bu sistem, kaygan yollar, dağ virajları veya off-road yamaçları gibi zorlu koşullarda daha dengeli bir sürüş performansı sağlayarak geçiş kabiliyetini ve sürüş güvenini önemli ölçüde artırıyor. Yeni Chery TIGGO 7, kullanıcıların şehir içi sürüş, aile gezileri ve hafta sonu maceraları arasında sorunsuz geçiş yapmasını sağlıyor ve gerçekten çok yönlü bir seyahat deneyimi sunuyor.

Yeni nesil Chery TIGGO 7’nin her geliştirmesi, gerçek aile ihtiyaçlarından yola çıkılarak “tam yerinde” denge ve güvenilir koruma arayışıyla tasarlandı. Teknolojiyi gösteriş için değil, kullanıcıların güvenine yanıt vermek için pratiğe ve kaliteye dayandırıyor. Şehir yollarından uzak ufuklara kadar, yeni nesil Chery TIGGO 7; çok yönlü performansı, kullanıcı dostu deneyimi ve güçlü güvenlik donanımlarıyla aile yolculuklarında yeni bir standart belirliyor.

Euro NCAP’ten 5 yıldızlı sonuç!

Euro NCAP beş yıldızlı güvenlik, birinci sınıf korozyon direncine sahip gövde: Yeni nesil Chery TIGGO 7, beş yıldızlı güvenlik standartlarını (Euro NCAP) karşılayan kapsamlı bir koruma sistemiyle geliştirildi. Gövdesinin yüzde 60’tan fazlası yüksek dayanımlı çelikten oluşuyor; kritik bölgelerde sıcak şekillendirilmiş çelik kullanılarak son derece basınca dayanıklı bir yolcu kabini yapısı elde edildi. Tüm versiyonlarda 7 hava yastığı standart olarak sunulurken, dört tekerlekten çekişli versiyonda 8 hava yastığı bulunuyor. Yeni eklenen diz hava yastığı, çarpışma durumunda sürücünün bacak yaralanmalarını önemli ölçüde azaltıyor ve en küçük ayrıntıya kadar koruma sağlıyor. Ayrıca, yeni elektronik çocuk kilidi işlevi, arka koltuktaki çocuklar için tek dokunuşla akıllı bir güvenlik bariyeri oluşturuyor, olası riskleri ortaya çıkmadan engelliyor.

Cesaret ve zarafetin dengesi!

Yenilenmiş tasarım: Yeni nesil TIGGO 7’nin dış tasarımı, cesur ve sofistike bir görünüm arasında ideal dengeyi yakalıyor. Yüzen tavan tasarımı, görsel ağırlık merkezini yükselterek aracın daha dinamik ve dik bir duruş sergilemesini sağlıyor. Ön kısımdaki elmas dokulu ızgara, ince krom matris yapısıyla dikkat çekici bir parıltı yaratıyor; derin lensli farlarla birleşerek yüksek tanınabilirlik sunuyor ve teknolojik estetiği yansıtıyor. Gövde boyunca uzanan zarif bel hattı, kesintisiz arka stop lambalarıyla bütünleşerek güç ve dinamizmi aynı anda vurguluyor. İç mekân, dış tasarımın zarif çizgisini sürdürüyor ve pratik detaylarla kalite algısını daha da yükseltiyor.

Huzurlu bir sürüş deneyimi!

Daha akıllı teknoloji: Yeni nesil Chery TIGGO 7, 540° panoramik kamera ve ön/arka radar sistemiyle donatıldı. Çoklu kameralar ve sensörler iş birliğiyle aracın çevresindeki ve altındaki görüntüler birleştirilerek dar sokaklar veya karmaşık yol koşulları artık sorun olmaktan çıkıyor; sürüş kolaylığı ve hassas kontrol sağlanıyor. Sürüş sırasında, HUD ön cam ekranı (Head-Up Display), hız ve navigasyon gibi önemli bilgileri doğrudan ön cama yansıtarak sürücünün gözünü yoldan ayırmadan takip etmesini sağlıyor, dikkat dağınıklığını azaltıyor ve aktif güvenliği artırıyor. Bununla birlikte, yeni nesil Chery TIGGO 7, otoyol, şehir içi ve park dahil tüm senaryoları kapsayan 19 ADAS akıllı sürüş destek sistemiyle donatıldı. “Aktif tanıma”dan “zamanında müdahale”ye kadar uzanan kapalı bir güvenlik döngüsü oluşturuyor. ACC adaptif hız sabitleyici, AEB otomatik acil frenleme ve LKA şerit takip asistanı birlikte çalışarak sürüş toleransını büyük ölçüde artırıyor, her yolculuğu daha güvenli ve konforlu hale getiriyor.

Hareket halinde bir ev!

Konfor yeniden tanımlandı: Yeni nesil Chery TIGGO 7’nin kabin tasarımı, basit ama etkili bir hedefe dayanıyor: Araca oturulduğunda konfor hissi vermek. Ön koltuklar ısıtma ve havalandırma işlevlerine sahip, böylece kışın sıcak, yazın serin bir deneyim sunuyor. Sürücü koltuğu hafıza fonksiyonu sayesinde farklı aile üyeleri kolayca kendi ideal oturma pozisyonuna dönebiliyor. Yolcu koltuğu, 4 yönlü elektrikli ayar sistemiyle her seferinde mükemmel konum sağlıyor. AQS hava kalitesi izleme ve negatif iyon arıtma sistemi, kabin havasını otomatik olarak taze tutuyor; fabrika çıkışı koku sistemiyle birleşerek nefes alabilir bir ortam oluşturuyor. Gece sürüşlerinde ortam aydınlatması, iç mekâna huzurlu bir atmosfer katıyor. 8 hoparlörlü premium ses sistemi, dengeli sahne ve net tınısıyla müziğin sıcaklığını ve derinliğini orijinal haliyle yansıtıyor. Yeni nesil TIGGO 7, her yolculuğu hem beden hem zihin için rahatlatıcı bir deneyime dönüştürüyor.