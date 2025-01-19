Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yayınladığı bilgilendirme videosunda perakende mal ve hizmet satan işletmelere yeni düzenlemeler getirdi. Buna göre, yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma ve banka ile kredi kartıyla ödeme kabul etme zorunluluğu vurgulandı. Kartla ödeme taleplerini reddeden işletmelere ağır cezalar uygulanacağı bildirildi.

Cezalar Netleşti

Kuralların ihlal edilmesi durumunda, 1. sınıf tüccarlar için 28 bin TL, 2. sınıf tüccarlar için ise 14 bin TL ceza kesileceği belirtildi. Her bir ihlal için bu cezaların ayrı ayrı uygulanacağı ifade edildi.

Tüketicilere Çağrı

Videoda vatandaşlara da çağrıda bulunularak, “Mal ve hizmet alımlarınızda kartla ödeme kabul etmeyip nakit talep eden işletmeleri Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildiriniz” denildi.

Yeni Düzenleme Tüketici Haklarını Koruyacak

Bu uygulamanın amacı, tüketici haklarını korumak ve ticari işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlamak. Özellikle nakit ödeme talebiyle kayıtdışı ekonomiyi destekleyen uygulamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tüketiciler, bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde Gelir İdaresi’nin resmi web sitesi veya çağrı merkezleri aracılığıyla şikayetlerini iletebilecek.201