Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 5. Geleneksel 30 Ağustos Zafer Kupası Ulusal Plaj Voleybol Turnuvası başlıyor.

Köyceğiz Belediye Başkanlığı ve Köyceğiz Akademi Spor Kulübü iş birliğiyle 28-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan 5. Geleneksel 30 Ağustos Zafer Kupası Ulusal Plaj Voleybol Turnuvası için tüm hazırlıklar tamamlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu ve birleştirici ruhunu kum sahalara taşıyacak olan ulusal çaptaki organizasyon, bu yıl aynı zamanda son derece anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine ev sahipliği yapıyor. Her yıl farklı bir toplumsal konuyu öne çıkaran organizasyon, bu yıl 'Lösemili Çocuklar İçin Sahadayız' temasıyla kapılarını açıyor. Sahada rekabetin yerini dayanışmaya bırakacağı turnuvada atılan her servis ve kazanılan her sayı, lösemili çocuklara umut olmayı hedefliyor. Organizasyonun eksiksiz şekilde tamamlanan hazırlık sürecine değinen yetkililer, yerel dayanışmanın önemini vurguladı.