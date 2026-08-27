Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son 5 yılda kente kazandırdığı spor tesisleri ile altyapı yatırımlarını güçlendirirken, yaz aylarında sualtı hokeyi, judo, güreş, yüzme ve motor sporları branşlarında ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgilere göre, spor altyapısını güçlendirmek amacıyla son 5 yılda ilçelere 7 Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi, 27 antrenman ve futbol sahası ile 4 yarı olimpik yüzme havuzu inşa edildi. Ayrıca kent genelindeki 204 okula basketbol ve voleybol sahası kazandırıldı.

Akademisyenlerin katkısıyla erken yaşta yetenek taramasından geçirilen çocukların amatör spor kulüplerine yönlendirildiği bir sistem uygulanırken, uluslararası başarı potansiyeli bulunan sporcular için de özel teşvik mekanizmaları devreye alındı.

Uluslararası organizasyonlar gerçekleştirildi

Yaz ayları boyunca Kocaeli, uluslararası ve ulusal düzeyde birçok spor etkinliğine ev sahipliği yaptı. Gebze Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda 16-26 Temmuz'da gerçekleştirilen CMAS Sualtı Hokeyi Yaş Grupları Dünya Şampiyonası'nda 12 ülkeden 520 sporcu mücadele etti. Organizasyonda Türkiye, U19 erkeklerde şampiyon, U24 kadınlarda ise ikinci oldu.

Judo branşında da Kocaeli Yıldızlar Judo Avrupa Kupası (11-12 Temmuz) ile Emre Yazgan Uluslararası Süper Minikler-Ümitler Judo Turnuvası (13-14 Temmuz) düzenlendi. Bu iki organizasyonda onlarca ülkeden 2 bini aşkın sporcu tatamiye çıkarken, Türk sporcular 89 madalya kazandı.

Güreş branşında ise 24 ülkeden 430 sporcunun katıldığı Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası ile 12-14 Haziran'da 1700'ü aşkın güreşçinin katıldığı 18. Altın Kemer SEKA Park Yağlı Güreşleri düzenlendi.

Temizlenen körfezde yüzme yarışı

Dip Çamuru Temizliği Projesi'nin sürdüğü İzmit Körfezi, bu yıl 4. kez 'Körfezin İki Yakası Bir Araya Geliyor Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları'na sahne oldu. 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen organizasyonda 471 sporcu, Değirmendere ile Derince arasındaki 2 bin 600 metrelik parkurda yüzdü.

Ayrıca motor sporları kapsamında 8-9 Ağustos'ta düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda 40 sporcu ekstrem parkurda yarıştı.

Öte yandan açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın, futbol ve basketbol milli müsabakaları ile mevcut şampiyonalara ek olarak kentte yeni bir uluslararası organizasyonun daha düzenlenmesi için yetkililere çalışma başlatılması talimatı verdiği kaydedildi.