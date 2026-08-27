Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) ekiplerinden olan İncirliova Belediyespor yeni sezon için hazırlık çalışmalarını sürdürürken, güne salon çalışmalarıyla başladı.

Geçtiğimiz sezon Aydın Süper Amatör Lig'de elde ettiği başarıyla Profesyonelliğe Geçiş Ligi'ne (PGL) yükselen İncirliova Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sezon başında gerçekleştirdikleri transferlerle de kadrosunu güçlendiren ekibin bu sezon ki hedefi ise 3. Lig olarak belirlenirken, kırmızı-beyazlı ekip Antrenör Ali Hakan Mert gözetiminde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda sabah saatlerinde bir araya gelen ekip, güne salon çalışmalarıyla başladı. Spor Salonunda gerçekleştirilen çalışmada egzersiz, dayanıklılık ve kuvvet antrenmanı gerçekleştirildi.