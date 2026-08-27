Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Mahmut Boyraz, seçim çalışmaları kapsamında Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Boyraz, 33 komitede 97 adayla yola çıktıklarını belirterek, gençlerin ve kadınların daha fazla söz sahibi olduğu, kentin tüm paydaşlarıyla birlikte hareket eden bir oda modeli hedeflediklerini söyledi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Mahmut Boyraz, seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği ziyarette hazırladıkları kadroya ilişkin bilgi verdi.33 komitede 97 adayla seçim sürecini yürüttüklerini belirten Boyraz, listelerinde iş dünyasının farklı alanlarında deneyimli isimlerin yanı sıra gençlere de yer verdiklerini söyledi.

Kadrolarında yaklaşık 20-25 genç meclis üyesi adayı bulunduğunu belirten Boyraz, gençlerin karar alma mekanizmalarında daha fazla söz sahibi olmasını hedeflediklerini ifade etti. Boyraz, 'Adaylarımız arasında 23 yaşında genç kardeşlerimiz de var. Biz gençlerimize ve gençliğimize önem veriyoruz. Bu bağlamda TOBB Genç Girişimciler Kurulumuz var. Genç meclis üyelerimizle de süreci daha güçlü şekilde değerlendirmek istiyoruz' dedi.

'Malatya ekonomisi tek başına bir odanın üstesinden gelebileceği bir mesele değil'

Malatya'nın ekonomik toparlanmasının ortak bir çalışma gerektirdiğini belirten Boyraz, Ticaret ve Sanayi Odası'nın kentteki tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Boyraz, 'Malatya ekonomisi, Ticaret ve Sanayi Odası'nın tek başına üstesinden gelebileceği bir potansiyel değil. Tüm sivil toplum örgütlerimizin, siyasi partilerimizin, üniversitelerimizin, odamızın, sanayicilerimizin ve tüm kesimlerin el birliğiyle destek vererek yücelteceği bir alan' ifadelerini kullandı.

Göreve gelmeleri halinde belediyelerden siyasi partilere, milletvekillerinden valiliğe, üniversitelerden Malatya Ticaret Borsası'na kadar kentteki tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışacaklarını kaydetti.

'Deprem sadece binaları değil, ekonomiyi de yıktı'

6 Şubat depremlerinin Malatya'nın ekonomik yapısında da ciddi kayıplara yol açtığını belirten Boyraz, kentin üretim ve ticaret kapasitesinin yeniden güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. '6 Şubat depremiyle beraber memleketimizde sadece binalar yıkılmadı, ekonomi de bir nevi yıkılmış oldu' diyen Boyraz, Malatya'yı yeniden güçlü bir ekonomik yapıya kavuşturmak için çalışacaklarını ifade etti. Ticaret ve Sanayi Odası'nın ekonomik toparlanma sürecinde daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini belirten Boyraz, iş dünyasının sorunlarının çözümünde ortak akıl ve istişare kültürünü esas alacaklarını dile getirdi.

'Gençler ve kadınlarla iç içe bir oda oluşturacağız'

Gençlerin yanı sıra kadınların da ekonomik hayatta daha fazla yer alması gerektiğine dikkat çeken Boyraz, oda yönetiminde kapsayıcı bir anlayışı hayata geçireceklerini söyledi. Boyraz, 'Her zaman gençlerle ve kadınlarla iç içe, onların sorunlarını dinleyen ve çözüm üreten bir oda yapısı oluşturacağız' dedi.

Bayduz'dan genç girişimcilere destek çağrısı

Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı ve Malatya Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Ahmet Bayduz ise genç girişimcilerin desteklenmesi gerektiğini belirtti. Ticaret ve Sanayi Odalarının gençlerin iş dünyasına kazandırılması konusunda önemli bir misyona sahip olduğunu ifade eden Bayduz, Boyraz'dan başkan seçilmesi halinde gençlere yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesini istedi.

6 Şubat depremlerinin Malatya'da ağır bir yıkıma neden olduğunu belirten Bayduz, kentin bir yandan yeniden inşa edilirken diğer yandan ekonomik hayatını canlandırmaya çalıştığını söyledi. Gençlerin üretim, girişimcilik ve istihdam süreçlerine daha fazla dahil edilmesinin Malatya'nın geleceği açısından önem taşıdığını vurgulayan Bayduz, gençlerin ekonomik hayata katılımının artırılması çağrısında bulundu. Ziyaret, karşılıklı değerlendirmelerin ardından iyi dilek ve başarı temennileriyle sona erdi.