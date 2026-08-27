Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen basketbol turnuvası büyük bir heyecan ve coşkuyla tamamlandı.

Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine yakışır parke mücadeleleri yaşandı. Sporcuların kupayı müzelerine götürmek için kıyasıya yarıştığı turnuvada, izleyiciler de tribünlerden takımlara büyük destek verdi.

Kıran kırana geçen karşılaşmaların ardından dereceye giren sporcu ve takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi. Turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik eden yetkililer, Zafer Bayramı coşkusunu sporun birleştirici gücüyle kutlamaktan gurur duyduklarını belirtti.

Tören, dereceye giren sporcuların kupa ve madalyalarıyla çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.