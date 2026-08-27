Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yapımı devam eden Atatürk Caddesi Spor Kompleksi ve Darıca Spor Köyü projelerinde çalışmalar sürüyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ile birlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatının desteğiyle hayata geçirilen tesislerin inşaat alanlarını ziyaret etti. Sahadaki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi alan Bıyık ve Yılmaz, projelerin geldiği son durumu değerlendirdi.

Darıca Belediye Başkanı Bıyık, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, ilçenin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

İnşası süren Atatürk Caddesi Spor Kompleksi'nde çok amaçlı spor salonu, basketbol, voleybol ve tenis sahaları ile 2 futbol sahası ve atletizm parkurunun yer alacağını aktaran Bıyık, projelerin detaylarına ilişkin şunları kaydetti:

'Yaklaşık 50 dönümlük alanda planlanan Darıca Spor Köyü ise sporcular için kapsamlı bir merkez olarak hizmet verecek. Projede nizami futbol sahası, atletizm pisti, tribün, soyunma odaları ve ofisler, sporcu kamp ve eğitim merkezi ile tenis kortu bulunacak. Tesislerimiz tamamlandığında çocuklarımız ve gençlerimiz modern alanlarda spor yapma imkanına kavuşacak. Destek veren milletvekillerimize, Büyükşehir Belediyemize ve bakanlığımıza teşekkür ediyorum.'

Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz da kentteki gençlerin daha modern ve nitelikli imkanlara kavuşmasının öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, devam eden projeleri yakından takip etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.