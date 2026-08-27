Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Nişancıpaşa Mahallesi Seyfettinbey Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi. Esnafın ilettiği sorunların çözümü için ilgili birim müdürlerine sahada talimat veren Şimşek, 'Esnaflarımızı önemsiyoruz ve her zaman yanlarında olmaya özen gösteriyoruz' dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, saha çalışmaları kapsamında Nişancıpaşa Mahallesi Seyfettinbey Caddesi'nde hizmet veren esnaflarla bir araya geldi. Cadde üzerindeki iş yerlerini tek tek ziyaret eden Şimşek, esnafa hayırlı işler ve bol kazanç dileğinde bulundu.

Ziyaret sırasında esnafın talep, öneri ve yaşadığı aksaklıkları doğrudan dinleyen Başkan Şimşek, iletilen konuları not alarak çözüm için beraberindeki birim müdürlerine anında talimat verdi.

Şehzadeler Belediyesi olarak esnafın her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Hakan Şimşek, belediye çalışmalarında esnafın ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurduklarını söyledi.

Şimşek, 'Belediye olarak yaptığımız tüm planlarımızda esnaflarımızı göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Esnaflarımızı önemsiyoruz ve her zaman onların yanında olmaya özen gösteriyoruz' dedi.

Başkan Şimşek'in saha ziyaretinde Belediye Meclis Üyesi Serkan Turbil, Nişancıpaşa Mahalle Muhtarı Nevin Becerikli ve ilgili birim müdürleri de hazır bulundu.