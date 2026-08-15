Satışlar gerilerken şirketin ana ortaklık paylarına düşen net zararı 346,5 milyon TL’ye yükseldi. Borsada ise Koton yatırımcısının halka arzdan bu yana yaşadığı kayıp dikkat çekici boyuta ulaştı.

Koton’un 2026 yılının ilk yarısında konsolide satışları yaklaşık 17,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 geriledi. İkinci çeyrekte ise satışlar yaklaşık 9,1 milyar TL seviyesinde kaldı.

Ancak asıl dikkat çeken gelişme net kârlılık tarafında yaşandı. Koton’un ana ortaklık paylarına düşen net dönem zararı 2025 yılının ilk yarısındaki 96,1 milyon TL'den 2026'nın aynı döneminde 346,5 milyon TL'ye yükseldi. Böylece zarar yıllık bazda yaklaşık yüzde 260 arttı.

FAVÖK güçlü ama net sonuç neden zararda?

Bilanço tamamen olumsuz bir tablo ortaya koymuyor. Şirket, yılın ilk yarısında yaklaşık 1,8 milyar TL serbest nakit akışı yarattığını ve stoklarını yıllık bazda yüzde 15 azalttığını açıkladı. Finansman giderlerinde de yüzde 27'lik düşüş bildirildi.

İkinci çeyrekte Koton'un 9,05 milyar TL hasılat ve 1,66 milyar TL FAVÖK açıklaması da operasyonel tarafta şirketin hâlâ önemli bir kârlılık üretebildiğini gösteriyor. Buna karşın ikinci çeyrek net zararının 48,5 milyon TL olması, operasyonel kâr ile nihai kâr arasındaki makasın hâlâ kapanmadığına işaret ediyor.

Dolayısıyla yatırımcı açısından kritik soru şu:

Koton operasyonel olarak para kazanırken neden net kâra geçemiyor?

Bu sorunun cevabı finansman giderleri, kur hareketleri, parasal pozisyon ve diğer finansal kalemlerin net sonuç üzerindeki etkisinde aranıyor. Şirketin daha önceki dönemlerinde de yüksek finansman giderlerinin net kârı baskıladığına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştı. JCR'nin 2026 değerlendirmesinde de artan finansal borç, yüksek finansman giderleri ve operasyonel giderler risk unsurları arasında gösterilmişti.

Halka arz yatırımcısı için tablo daha da sert

Koton hisselerindeki fiyat performansı ise bilançodan bağımsız olarak yatırımcı açısından ayrı bir soru işareti oluşturuyor.

Şirket 2024 yılında 30,50 TL halka arz fiyatıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. 14 Ağustos 2026 itibarıyla hisse fiyatı 12,40 TL seviyesine kadar geriledi. Böylece halka arz fiyatına göre kayıp yaklaşık yüzde 59 seviyesine ulaştı.

Başka bir ifadeyle, halka arzda 100 bin TL ile Koton hissesi alan bir yatırımcının elindeki payların değeri, fiyat 12,40 TL seviyesinde yaklaşık 40,7 bin TL'ye kadar gerilemiş durumda.

Bu tablo, şirketin operasyonel performansı ile borsadaki yatırımcı getirisi arasındaki farkı da gözler önüne seriyor.

Analist beklentileri de aşağı çekiliyor

Koton için olumlu beklentilerin tamamen ortadan kalktığını söylemek mümkün değil. Örneğin Ak Yatırım, 14 Ağustos tarihli değerlendirmesinde şirket için 12 aylık hedef fiyatını 24 TL'den 23 TL'ye indirirken “Endeksin Üzeri Getiri” görüşünü korudu. Ancak kurum, 2026 gelir büyümesi tahminini yüzde 2,5'ten yüzde 1,6'ya çekti.

Bu ayrıntı önemli. Çünkü mevcut hisse fiyatının düşük olması tek başına şirketin ucuz olduğu anlamına gelmiyor. Satış büyümesinin zayıflaması ve net zarar probleminin devam etmesi, yatırımcıların şirketin gelecekteki kârlılık kapasitesine odaklanmasını gerektiriyor.

Koton için asıl sınav şimdi başlıyor

Koton'un bilançosunda olumlu taraflar var: güçlü operasyonel kârlılık, stokların azaltılması ve serbest nakit akışındaki iyileşme bunların başında geliyor.

Ancak diğer tarafta satışların gerilemesi, net zararın 346,5 milyon TL'ye yükselmesi ve halka arz fiyatından yaklaşık yüzde 59 aşağıda bulunan hisse fiyatı yatırımcı açısından ciddi soru işaretleri yaratıyor.

Önümüzdeki dönemde Koton açısından kritik göstergeler; satışların yeniden büyümeye başlaması, FAVÖK marjının korunması, finansman yükünün azaltılması ve operasyonel kârlılığın net kâra dönüşmesi olacak.

Şirket bu dört başlıkta kalıcı iyileşme sağlayamazsa, düşük hisse fiyatı tek başına yatırımcı için “ucuzluk” göstergesi olmayabilir.