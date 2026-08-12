Pay başına 73,70 TL fiyatla gerçekleştirilmesi planlanan ve yaklaşık 2,69 milyar TL büyüklüğe ulaşması hedeflenen halka arz, özellikle şirketin borçluluk rakamları üzerinden eleştirilerin odağına yerleşti.

HALKA ARZ ÖNCESİ BORÇ TABLOSU DİKKAT ÇEKİYOR

Şirketin açık kaynaklarda paylaşılan finansal verilerine göre 2023 yılı sonunda yaklaşık 592,9 milyon TL seviyesinde bulunan borç yükü, 31 Mart 2026 itibarıyla yaklaşık 1,33 milyar TL’ye çıktı.

Başka bir ifadeyle şirketin söz konusu dönemdeki borç yükü iki yıldan biraz fazla bir sürede iki katın üzerinde arttı.

Bu tablo, şirketin halka arz öncesindeki finansal yapısının yatırımcılar tarafından daha yakından sorgulanmasına neden oldu.

Özellikle halka arzla birlikte milyarlarca liralık bir büyüklüğe ulaşması beklenen şirketin mevcut borç yapısı, sosyal medyada ve ekonomi çevrelerinde tartışma konusu haline geldi.

“BORÇ YOK” TARTIŞMASI

Çitlekçi'nin borçluluk seviyesine ilişkin tartışmanın bir diğer boyutunu ise geçmişte şirketin finansal yapısıyla ilgili yapılan “borçsuz” değerlendirmeleri oluşturuyor.

Sosyal medyada paylaşılan bazı içeriklerde, geçmişte “sıfır borç” şeklinde lanse edildiği öne sürülen şirketin bugün 1,3 milyar TL'nin üzerinde borç taşıdığı ifade ediliyor.

Bu iddialar üzerine şirketin finansal tablolarındaki değişim yatırımcıların gündemine taşındı.

Ancak burada kritik nokta yalnızca borcun miktarı değil. Borcun hangi kaynaklardan oluştuğu, vadesi, maliyeti ve şirketin faaliyetlerinden yarattığı nakit ile bu yükümlülükleri ne ölçüde karşılayabildiği de önem taşıyor.

YATIRIMCI ŞİMDİ ŞUNU SORUYOR

Halka arz sürecinde yatırımcıların karşısındaki temel soru, şirketin neden daha yüksek borçluluk seviyesine ulaştığı.

Çitlekçi'nin büyüme yatırımları, yeni mağazalar, stok finansmanı ve operasyonel ihtiyaçlar nedeniyle borçlanmış olması mümkün. Ancak bu durum, borç artışının yatırımcı açısından sorgulanmasına engel değil.

Çünkü halka arz, şirketin büyüme hikâyesinin yanı sıra mevcut finansal yapısını da yatırımcının önüne getiriyor.

Dolayısıyla “Şirket büyüyor mu?” kadar “Bu büyümenin finansmanı nasıl sağlanıyor?” sorusu da önem kazanıyor.

2,69 MİLYAR LİRALIK HALKA ARZ, BORÇ TARTIŞMASININ GÖLGESİNDE

Çitlekçi'nin halka arzında yaklaşık 2,69 milyar TL büyüklüğe ulaşılması hedefleniyor.

Şirket yönetimi ise halka arzı kurumsallaşma, şeffaflık ve sürdürülebilir büyüme hedeflerinin bir parçası olarak tanımlıyor. Yönetim ayrıca Ankara ve Bursa'daki yatırımların yanı sıra önümüzdeki dönemde 30 yeni mağaza ve yeni bölge depoları açmayı planladığını açıklıyor.

Ancak şirketin büyüme hedeflerinin yanında mevcut borçluluk seviyesindeki artış da yatırımcıların göz ardı etmemesi gereken başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

ASIL TABLO HALKA ARZ SONRASI ORTAYA ÇIKACAK

Çitlekçi'nin halka arzına ilişkin tartışmaların merkezinde aslında tek bir rakam bulunuyor: 1,33 milyar TL.

2023 sonunda 592,9 milyon TL olan borç yükünün 31 Mart 2026'da bu seviyeye yükselmesi, şirketin halka arz öncesindeki finansal dönüşümünü gözler önüne seriyor.

Şimdi yatırımcılar açısından kritik soru, şirketin yeni kaynakla birlikte bu borç yükünü nasıl yöneteceği ve planlanan hızlı büyümenin finansal tablolara nasıl yansıyacağı.

Halka arzın büyüklüğü kadar, Çitlekçi'nin borçla büyüme modelinin sürdürülebilir olup olmadığı da önümüzdeki dönemin en çok tartışılacak başlıklarından biri olacak.