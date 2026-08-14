Şirketlerin KAP’a yaptığı bildirimlere göre, ARSAN pay geri alım programı kapsamında 300 bin adet payı 3,34-3,38 TL fiyat aralığından geri aldı.

ALVES’te Bank of America Corporation tarafından 1,81-1,84 TL fiyat aralığında 67 milyon 2 bin 689 adet alış ve 48 milyon 282 bin 33 adet satış gerçekleştirildi. İşlemler sonrasında Bank of America’nın şirket sermayesindeki payı %5,76’ya yükseldi.

BALSU’da Pusula Portföy tarafından 11,03-12,33 TL fiyat aralığında 48 milyon adet alışa karşılık 66 milyon 722 bin 799 adet satış yapıldı. İşlemlerin ardından Pusula Portföy’ün şirket sermayesindeki payı %8,97’ye geriledi.

Geri alım işlemleriyle öne çıkan şirketlerden DAGI, 1 milyon adet payı 9,71-9,74 TL fiyat aralığından geri aldı. EKIMise 150 bin adet payı 17,00-17,09 TL fiyat aralığından geri alırken, GLYHO 150 bin adet payı 17,25 TL fiyattan geri aldı.

MANAS paylarında da Bank of America hareketliliği yaşandı. Bank of America, 30,72-30,95 TL fiyat aralığında 2 milyon 525 bin 518 adet alış ve 932 bin 452 adet satış gerçekleştirdi. İşlemler sonrasında kurumun şirket sermayesindeki payı %5,31’e çıktı.

Günün dikkat çeken işlemlerinden biri ise OZSUB’da gerçekleşti. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Kavalar, 37,00 TL fiyattan 1 milyon adet pay sattı. Satışın ardından Kavalar’ın şirket sermayesindeki payı %61,68’e geriledi.

OZSUB’da aynı gün Bank of America Corporation da işlem gerçekleştirdi. Kurum, 42,32-42,44 TL fiyat aralığında 1 milyon 334 bin 167 adet alış ve 282 bin 599 adet satış yaptı. Bu işlemler sonucunda Bank of America’nın şirket sermayesindeki payı %5,12’ye yükseldi.

KAP bildirimlerine yansıyan işlemler, bazı şirketlerde geri alım programlarının sürdüğünü, bazı hisselerde ise kurumsal yatırımcıların pozisyon değişikliklerinin devam ettiğini gösterdi.