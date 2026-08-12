Şirketlerin pay geri alım programları kapsamında ARSAN’da 200 bin, AVHOL’de 568 bin 466, AHGAZ’da 110 bin, BULGS’da 250 bin, BALAT’ta 10 bin 225 ve GLYHO’da 150 bin adet pay geri alındı. Söz konusu işlemler açıklanan fiyat aralıklarından gerçekleştirildi.

Yatırımcı tarafında ise bazı hisselerde yüksek miktarlı satışlar öne çıktı. BALSU’da Pusula Portföy, 249 milyon 3 bin 467 adet pay satışı gerçekleştirdi. İşlem sonrasında portföyün şirket sermayesindeki payı yüzde 10,66 seviyesine geriledi.

PEKGY’de de iki ayrı portföy işlemi dikkat çekti. Pardus Portföy 78 milyon 500 bin adet pay satarken, şirket sermayesindeki payı yüzde 9,14’e düştü. Tera Portföy ise 130 milyon 346 bin 620 adet pay alırken 192 milyon 520 bin 105 adet pay sattı. İşlemler sonrasında Tera Portföy’ün sermayedeki payı yüzde 25,81’e geriledi.

Şirket içerisinden gelen alım da dikkat çeken işlemler arasında yer aldı. BLUME Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bulut, 232 bin adet pay alımı gerçekleştirdi. 37,60-38,10 TL fiyat aralığındaki işlemlerin ardından Bulut’un şirket sermayesindeki payı yüzde 24,56’ya yükseldi.

FORMT paylarında ise Bank of America Corporation tarafından yüksek hacimli işlem gerçekleştirildi. Kurum 9 milyon 804 bin 385 adet pay alırken, 14 milyon 611 bin 932 adet pay satışı yaptı. İşlemler sonrasında şirket sermayesindeki payı yüzde 4,87’ye geriledi.

Öte yandan GOKNR’de 10 milyon 78 bin 638 adet payın Esterad tarafından Al Wafir Marketing Services Co.’ya devredildiği açıklandı.

KAP bildirimlerine yansıyan bu işlemler, bazı hisselerde şirket geri alımlarının devam ettiğini, bazı hisselerde ise büyük yatırımcıların pozisyonlarını azalttığını gösterdi. Pay alım-satım bildirimleri tek başına hisse fiyatının yönüne ilişkin kesin bir gösterge oluşturmazken, yatırımcıların şirketlerdeki ortaklık yapısı ve büyük yatırımcı hareketlerini takip etmesi açısından önem taşıyor.