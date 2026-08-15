İzmir Milletvekili Mustafa Bilici Yeni Yol Partisi'nden, Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ile Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ise İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Üç milletvekilinin rozetleri, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından İYİ Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ile Gelecek Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici AK Parti'ye rozetlerini taktı. Erdoğan, Ankara'nın Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Tekirdağ'ın Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, Şırnak'ın İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır, Kütahya'nın Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin ve Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, Çanakkale'nin Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli'ye de rozetlerini taktı.



Yeni Yol Partisi grup sınırında

Mustafa Bilici'nin ayrılmasıyla Yeni Yol Partisi'nin milletvekili sayısı 19'a geriledi. Böylece parti, TBMM'de grup kurmak için gereken 20 milletvekili sınırının altına düştü.

Ancak CHP'den istifa eden Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın Yeni Yol Partisi'ne katılmasıyla parti yeniden 20 milletvekiline ulaşarak grup kurma yeterliliğini korudu.

Meclis'teki toplam sandalye sayısı 592

Dönem'in başlangıcında 600 olan milletvekili sayısı, vefatlar, milletvekilliğinin düşmesi, bakanlık görevlendirmeleri ve belediye başkanlığı nedeniyle yaşanan istifalar sonucunda 592'ye geriledi.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatları, TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un bakan olarak atanması ve CHP'li bazı milletvekillerinin belediye başkanlığı nedeniyle Meclis'ten ayrılması sandalye sayısındaki düşüşte etkili oldu.

Güncel sandalye dağılımı

TBMM'deki son sandalye dağılımı şöyle:

AK Parti: 280

Yeni Parti: 91

DEM Parti: 56

MHP: 46

CHP: 44

İYİ Parti: 27

Yeni Yol Partisi: 20

Bağımsız: 10

Yeniden Refah Partisi: 4

HÜDA PAR: 4

TİP: 3

Demokratik Bölgeler Partisi: 2

Emek Partisi: 2

Demokrat Parti: 1

Demokratik Sol Parti: 1

Saadet Partisi: 1

Toplam milletvekili sayısı: 592

Son değişikliklerle birlikte AK Parti'nin sandalye sayısı 280'e yükselirken, İYİ Parti 27 milletvekiline geriledi. Yeni Yol Partisi ise yeniden 20 milletvekiliyle Meclis'te grup oluşturma yeterliliğini korudu.