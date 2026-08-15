Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Edip Gayrimenkul (EDIP.E)paylarının Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında işleme tabi tutulacağı bildirildi.
EDIP hisselerinde 1 aylık tedbir
Alınan karar kapsamında EDIP.E payları, 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü seans başından 16 Eylül 2026 Çarşamba günü seans sonuna kadar açığa satış ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
Tedbir kararı, hisse senedindeki işlemlerin belirli bir süre boyunca açığa satış ve kredili işlem imkanları olmadan gerçekleştirilmesi anlamına geliyor.
Borsa İstanbul’un VBTS kapsamında aldığı kararlar, piyasadaki olağandışı fiyat ve işlem hareketlerinin yatırımcılar açısından oluşturabileceği riskleri azaltmayı ve daha sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemeyi amaçlıyor.
EDIP.E paylarında uygulanan tedbir, 16 Eylül 2026 seans sonunda sona erecek.