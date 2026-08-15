Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, yurt dışında emekli olan kişilerin araçlarını Türkiye’de 730 güne kadarkullanabilmeleri için emeklilik durumlarını belgelemeleri gerekiyor.

Yeni düzenlemeyle emeklilik belgesinin kapsamı da netleştirildi. Buna göre, emeklilik durumunu gösteren belgenin ilgili ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına göre düzenlenmiş olması ve elçilik, konsolosluk veya noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümesinin bulunması gerekiyor.

Aracı kimler kullanabilecek?

Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer bölümü ise araçların hak sahibi dışında kimler tarafından kullanılabileceğiyle ilgili.

Buna göre, Türkiye’ye geçici olarak getirilen araçlar;

Araç sahibinin Türkiye dışında yaşayan eşi veya akrabaları tarafından kullanılabilecek.

tarafından kullanılabilecek. Araç sahibi otomobilin içinde bulunuyorsa, Türkiye dışında ikamet eden başka kişiler de aracı kullanabilecek.

Yeni düzenleme, özellikle yurt dışında yaşayan ve araçlarını Türkiye’ye getiren vatandaşların araç kullanımında yaşadığı bazı belirsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.