Yeni düzenlemeyle Başkent’te 35 TL olan tam bilet ücreti 40 TL’ye yükseltildi. Öğrenci bileti 17,50 TL’den 20 TL’ye, öğretmen bileti ise 26 TL’den 30 TL’ye çıkarıldı.

Öğrencilerin kullandığı sınırsız biniş abonmanında da yeni dönem başladı. Buna göre aylık sınırsız öğrenci abonmanının ücreti 650 TL olarak belirlendi.

Zam oranı yüzde 14,30

ABB tarafından açıklanan yeni tarife, toplu ulaşım ücretlerinde genel olarak yüzde 14,30 oranında artış anlamına geliyor. Kararın belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edilmesiyle birlikte yeni fiyatların uygulanacağı tarih de netleşti.

Buna göre Ankara’da toplu taşıma kullanan vatandaşlar 23 Ağustos’tan itibaren yeni tarife üzerinden ücret ödeyecek.

Ankara’da yeni toplu taşıma ücretleri

Tam bilet: 40 TL

40 TL Öğrenci bileti: 20 TL

20 TL Öğretmen bileti: 30 TL

30 TL Sınırsız öğrenci abonmanı: 650 TL

Yeni tarife, özellikle her gün toplu taşıma kullanan vatandaşların ulaşım maliyetlerini artıracak. Öğrenciler açısından ise sınırsız abonman uygulamasının 650 TL olarak belirlenmesi dikkat çekti.