SPK’nın 2026/50 sayılı bülteninde yer alan karara göre, söz konusu paylarda yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin gerçekleştirildiğine dair makul şüphe bulunduğu belirtildi. Kurul, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında yatırımcıların korunması ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla geçici tedbir uygulanmasına hükmetti.

TRALT payında 3 kişiye yasak

Türk Altın İşletmeleri AŞ (TRALT) payındaki işlemler nedeniyle geçici işlem yasağı getirilen isimler şöyle:

Mehmet Emre Cihangir

Tevfik Nusret Pamukçu

Sinan Erdoğan

GOZDE payında 6 kişi ve 1 kurum

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ (GOZDE) paylarında ise şu kişi ve kurumlar hakkında işlem yasağı kararı alındı:

Dilay Şahinkaya

Şahinkaya Özel Eğitim Kurumları AŞ

Oğuzhan Şahinkaya

Rasim Şahinkaya

Nurhan Şahinkaya

Ali Serhan Şahinkaya

Yasak 12 Ağustos’ta başladı

SPK’nın V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin ilgili maddeleri kapsamında alınan karar doğrultusunda, söz konusu kişi ve kurumlar hakkında 12 Ağustos 2026 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süreyle borsalarda geçici işlem yasağı uygulanacak.

SPK’nın kararı, TRALT ve GOZDE paylarındaki işlemlere yönelik incelemelerin bir sonucu olarak öne çıkarken, geçici işlem yasağının piyasalarda oluşabilecek yapay fiyat ve işlem hareketlerinin önlenmesine yönelik bir tedbir olduğu belirtildi.

Kurul kararında yer alan işlem yasakları, ilgili kişiler hakkında kesinleşmiş bir suç veya mahkûmiyet anlamına gelmez; SPK’nın sermaye piyasası mevzuatı kapsamında aldığı geçici tedbir niteliğindedir.