SPK’nın 2026/50 sayılı bülteninde yer alan karara göre, söz konusu paylarda yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin gerçekleştirildiğine dair makul şüphe bulunduğu belirtildi. Kurul, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında yatırımcıların korunması ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla geçici tedbir uygulanmasına hükmetti.
TRALT payında 3 kişiye yasak
Türk Altın İşletmeleri AŞ (TRALT) payındaki işlemler nedeniyle geçici işlem yasağı getirilen isimler şöyle:
- Mehmet Emre Cihangir
- Tevfik Nusret Pamukçu
- Sinan Erdoğan
GOZDE payında 6 kişi ve 1 kurum
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ (GOZDE) paylarında ise şu kişi ve kurumlar hakkında işlem yasağı kararı alındı:
- Dilay Şahinkaya
- Şahinkaya Özel Eğitim Kurumları AŞ
- Oğuzhan Şahinkaya
- Rasim Şahinkaya
- Nurhan Şahinkaya
- Ali Serhan Şahinkaya
Yasak 12 Ağustos’ta başladı
SPK’nın V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin ilgili maddeleri kapsamında alınan karar doğrultusunda, söz konusu kişi ve kurumlar hakkında 12 Ağustos 2026 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süreyle borsalarda geçici işlem yasağı uygulanacak.
SPK’nın kararı, TRALT ve GOZDE paylarındaki işlemlere yönelik incelemelerin bir sonucu olarak öne çıkarken, geçici işlem yasağının piyasalarda oluşabilecek yapay fiyat ve işlem hareketlerinin önlenmesine yönelik bir tedbir olduğu belirtildi.
Kurul kararında yer alan işlem yasakları, ilgili kişiler hakkında kesinleşmiş bir suç veya mahkûmiyet anlamına gelmez; SPK’nın sermaye piyasası mevzuatı kapsamında aldığı geçici tedbir niteliğindedir.