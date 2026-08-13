EDATA’da dikkat çeken ortaklık değişimi

EDATA’da önemli miktarda pay el değiştirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sungur 167 milyon 230 bin 721 adet, Tahir Fatih Mutlu ise 89 milyon 567 bin 2 adet payı 2,78 TL fiyattan sattı.

Aynı gün Osman Arıkan Nacar 85 milyon 605 bin 251, İsmet Köksal 85 milyon 605 bin 251 ve Ali Göl 85 milyon 599 bin 241 adet payı 2,78 TL fiyattan satın aldı. Yapılan işlemlerin ardından söz konusu isimlerin şirket sermayesindeki paylarının yüzde 21,28 seviyesine çıktığı bildirildi.

SASA’da Erdemoğlu Holding’den 121,5 milyon adetlik alım

SASA’da Erdemoğlu Holding, 2,43-2,51 TL fiyat aralığından 121 milyon 500 bin adet pay aldı. İşlem sonrasında holdingin SASA sermayesindeki payı yüzde 54,77’ye yükseldi.

Pusula Portföy’den yüksek hacimli işlemler

Pusula Portföy’ün BALSU, TATEN ve ANELE paylarındaki işlemleri de dikkat çekti. BALSU’da 153,6 milyon adet alışa karşılık 249 milyon 3 bin 467 adet satış gerçekleştiren Pusula Portföy’ün payı yüzde 10,66’ya geriledi.

TATEN’de 98 milyon adet alış ve 117 milyon 862 bin 708 adet satış yapılırken, portföyün şirket sermayesindeki payı yüzde 9,05 oldu. ANELE’de ise 1 milyon adet alış ve 25,9 milyon adet satış gerçekleştirildi. Bu işlemlerin ardından Pusula Portföy’ün payı yüzde 2,61’e indi.

Bank of America’nın işlemleri

Bank of America Corporation da bazı hisselerdeki hareketleriyle öne çıktı. ALVES’te 35 milyon 866 bin 391 adet alış ve 45 milyon 4 bin 83 adet satış gerçekleştiren kurumun payı yüzde 4,59’a geriledi.

FORMT’ta 8 milyon 773 bin 775 adet alış ve 5 milyon 919 bin 655 adet satış yapılırken, pay oranı yüzde 5,12’ye yükseldi. IMASM’da ise 4 milyon 967 bin 35 adet alış ve 385 bin 561 adet satış sonucunda pay oranı yüzde 5,01’e çıktı.

Şirketlerin geri alımları da sürdü

Günün KAP açıklamalarında çok sayıda şirketin pay geri alımı da yer aldı. AKFIS 500 bin adet payı 91,45 TL fiyattan satarak işlem sonucunda 34,3 milyon TL kazanç elde etti.

ARSAN 700 bin, AHGAZ 30 bin 560, BALAT 2 bin 6, ENERY 300 bin, EKIM 150 bin, TRALT 2 milyon 503 bin 159 ve YYLGD 101 bin adet payı geri aldı.

Öte yandan GLYHO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman 150 bin adet pay alırken, DUNYH’de Bulls Portföy’ün alımı ve FLAP’te Gökhan Saygı’nın 100 bin 379 adetlik alımı da KAP kayıtlarına yansıdı.

Borsa İstanbul’da 12 Ağustos tarihli işlemler, özellikle EDATA ve SASA’daki yüksek hacimli hareketlerin yanı sıra portföy şirketleri ile kurumsal yatırımcıların bazı hisselerdeki pozisyon değişikliklerinin dikkat çektiğini ortaya koydu.