Hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen BIST 100, 13.562,45 puanı gördüğü haftada en yüksek seviyesini 14.249,99 puanla test etti. Endeks, haftanın son işlem gününü 14.172,26 puandan tamamlayarak önceki haftaya göre güçlü bir yükseliş kaydetti.

Altın da yükseldi

Borsanın ardından yatırımcısına en fazla kazandıran araçlardan biri altın oldu. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 1,40 artarak 6 bin 757 liraya çıktı.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 1,27 yükselişle 44 bin 87 liraya ulaşırken, çeyrek altın da yüzde 1,22 değer kazanarak 11 bin 69 liraya çıktı.

Dövizde sınırlı yükseliş

Döviz piyasasında ise haftalık hareketler daha sınırlı kaldı. ABD doları yüzde 0,37 artışla 47,8810 liraya yükselirken, avronun haftalık değer kazancı yüzde 0,57 oldu. Avro haftayı 55,4880 liradan tamamladı.

Yatırım fonları yüzde 0,81, emeklilik fonları ise yüzde 1,28 değer kazandı.

Yatırım fonları kategorisinde haftanın en yüksek getirisi ise yüzde 3,41 ile kıymetli maden fonlarında gerçekleşti.

Haftanın yatırım performansı

BIST 100: %2,85

%2,85 Gram altın: %1,40

%1,40 Emeklilik fonları: %1,28

%1,28 Avro/TL: %0,57

%0,57 Dolar/TL: %0,37

%0,37 Yatırım fonları: %0,81

Böylece 14 Ağustos itibarıyla haftanın en güçlü performansını gösteren yatırım aracı Borsa İstanbul oldu.