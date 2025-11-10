Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

“Sosyal medyada ve siyasette Atatürk maskesi takarak millete düşmanlık edenlere nasıl karşıysak, Gazi Mustafa Kemal’e yönelik hakaretlere de karşıyız.”

“Ülkesini sınır ötesindeki mahfillere şikâyet edenler değil, tam bağımsız bir Türkiye için çalışanlar, üretenler ve ter dökenler Atatürk’ün mirasına hakiki manada sahip çıkabilir.”

“Tanklarımız, toplarımızla dünyaya bir rekabet fişeği attık; şimdi 783 bin kilometrekarenin her karışında yükselen devasa yatırımlar ve eserlerle Türkiye Yüzyılını inşa ediyoruz.”

Erdoğan, konuşmasında Türkiye’nin tarih boyunca elde ettiği zaferlerden ve Cumhuriyet’in kuruluş mücadelesinden örnekler vererek, şunları ifade etti:

“Malazgirt Zaferinden İstanbul’un Fethine, Çanakkale Destanından 15 Temmuz Direnişi’ne kadar bin yıllık tarihimiz boyunca İ’lâ-yi Kelimetullah için can veren şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”

“Cumhuriyetimizin ilanından bu yana ülkemizin kalkınması, büyümesi ve gelişmesi için ter döken herkese teşekkür ediyorum.”

Cumhurbaşkanı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun yürüttüğü çalışmaların önemine dikkat çekerek, dilimizin yabancı kelime istilasına karşı korunmasının gerekliliğini vurguladı. Ayrıca, Selanik’te Atatürk’ün doğduğu evin restorasyonuyla tarihî mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemini belirtti.

Savunma sanayiinden ekonomiye, eğitimden sağlığa kadar 23 yılda Türkiye’nin elde ettiği başarıları örnekleyen Erdoğan, Türkiye’nin artık dünyada rekabet edebilen bir ülke konumuna geldiğini söyledi:

“Milli muharebe tankımız ALTAY’ı Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ettik. Türkiye, savunma sanayiinde yılda 7 milyar doların üzerinde ihracat yapıyor.”

"2002'de 238 milyar dolar olan milli gelirimizi, 2024'te 1,5 trilyon dolara çıkardık. Kişi başı milli gelirimiz 17 bin dolara yaklaştı."

“Havalimanı sayımızı 26’dan 58’e, derslik sayımızı 343 binden 615 bine çıkardık. Üniversite sayımız 76’dan 208’e ulaştı.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin en büyük gücünün birliği, beraberliği ve ortak değerler olduğunu belirterek, “Milli, manevi ve kültürel değerlerimiz bizi bir arada tutan çimentomuzdur; bunların örselenmesine tolerans gösteremeyiz” dedi.

Erdoğan, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: