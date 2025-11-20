Başbakan Albin Kurti liderliğindeki Vetëvendosje hareketinin parlamentoda hükümet kurmak için yeterli desteği sağlayamaması üzerine ülke yeniden sandığa gidiyor.

Cumhurbaşkanı Osmani, düzenlediği basın toplantısında seçim tarihi için siyasi partilerle yapılan istişare sürecine dikkat çekerek, “8 parti 28 Aralık tarihini destekledi, 5 parti 21 Aralık’ı istedi, 3 parti ise her iki tarihe de sıcak baktı. Değerlendirmeler sonucunda 28 Aralık’ın tek uygulanabilir tarih olduğu görüldü.” ifadelerini kullandı.

Osmani, Merkez Seçim Komisyonu’nun (KQZ) bu tarihle ilgili bazı teknik zorluklar yaşayabileceğini ancak sürecin doğru şekilde yönetileceğine inandığını belirtti. Siyasi partilere de çağrıda bulunan Osmani, “Artık karşılıklı saygıya dayalı, yüksek siyasi standartlarla yürütülen onurlu bir seçim kampanyası bekliyorum.” dedi.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından taraflarla bir araya gelmeye hazır olduğunu vurgulayan Kosova Cumhurbaşkanı, ülkenin acilen “istikrarlı ve sorumlu kurumlara” ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Osmani, yeniden seçime gidilmesinin üzücü olduğunu belirterek, “Seçimden hemen sonra Meclis’in kurulmasını ve devlet kurumlarının gecikmeden oluşturulmasını diliyorum.” diye konuştu.

Kosova’da 9 Şubat’ta yapılan seçimlerin ardından geçici hükümet görevini sürdürürken, yeni seçimler ülkenin siyasi geleceği açısından kritik önem taşıyor.