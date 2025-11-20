TÜİK’in verilerine göre toplam doğurganlık hızının 1,48’e gerilediğini belirten Erdoğan, “Nüfusumuz artıyor ama nüfus artış hızımız dramatik bir şekilde düşüyor. Şu anda bir felaketi yaşıyoruz” dedi.

“Aile, milletin kültürel ve manevi çekirdeğidir”

Konuşmasında aile kurumunun toplumun temel taşı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileyi yalnızca sosyal bir yapı değil, aynı zamanda kültürel ve manevi bir mirasın taşıyıcısı olarak nitelendirdi. Ailenin kimlik, kültür ve değerlerin nesilden nesile aktarıldığı bir “okul” olduğunu belirten Erdoğan şöyle konuştu:

“Bireyi güçlendirmeden aileyi, aileyi güçlendirmeden milleti ve devleti yaşatamazsınız.”

Edebiyat, müzik, mimari ve el sanatlarıyla harmanlanan güçlü bir kültür mirasına sahip olunduğunu ifade eden Erdoğan, kültür-sanat alanındaki üretimin milletin kimliğini güçlendirdiğini söyledi.

LGBT ve dijital kültür vurgusu: “Aileyi hedef alan içeriklerle mücadele ediyoruz”

Küresel kültürel dönüşümlerin aile yapısını tehdit ettiğini belirten Erdoğan, “cinsiyetsizleştirme dayatmaları ve LGBT gibi akımlara karşı taviz verilmeyeceğini” ifade etti. Dijital mecralardaki içeriklere karşı etkin mücadele yürüttüklerini dile getiren Cumhurbaşkanı, aile kurumunun korunmasının devletin öncelikli politikaları arasında olduğunu belirtti.

Doğurganlık hızı 2,10’un altında: “Geleceğimiz için alarm veriyor”

Erdoğan, Türkiye’nin nüfusunu yenileme eşiğinin altına düştüğüne dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu:

Türkiye’nin doğurganlık hızı 1,48’e geriledi.

Nüfusun kendini yenileme seviyesi 2,10.

Çalışan kadınlarda doğurganlık hızı 1,38 — çalışma hayatı tek belirleyici değil.

Erdoğan, kadınların çocuk yetiştirme sürecinde yeterli desteği çoğu zaman eşlerinden göremediğini belirterek yükün çoğunlukla kadınların omuzlarında kaldığını söyledi.

Evlilikler gecikiyor, yalnız yaşam artıyor

Toplumsal yapıda dikkat çeken değişimlere de işaret eden Erdoğan, şu verileri paylaştı:

Ortalama evlenme yaşı kadınlarda 25,82, erkeklerde 28,3

Boşanmaların %33’ü ilk 5 yılda

Ortalama hane halkı büyüklüğü 3,11 kişiye düştü

Tek kişilik hanelerin oranı %20 seviyesine yükseldi

Erdoğan, bireyselleşmenin arttığına, aile birlikteliğinin ise zayıfladığına dikkat çekti.

“2025 Aile Yılı” — Destek paketleri genişliyor

Aileyi güçlendirmek ve nüfus artışını desteklemek için kapsamlı adımların devrede olduğunu belirten Erdoğan, yeni destekleri şu sözlerle duyurdu:

Aile ve Gençlik Fonu ile 62 binden fazla çift faizsiz kredi aldı.

Destek tutarı 150 binden 200–250 bin TL’ye çıkarıldı.

Yılbaşından itibaren daha yüksek tutarda destek sağlanacak.

Doğum yardımı kapsamında: İlk çocuk için 5.000 TL , İkinci çocuk için 5 yaşına kadar aylık 1.500 TL , Üçüncü ve sonrası için 5 yaşına kadar aylık 5.000 TL ödeme yapılıyor.



2026–2035 arası dönem ise “Aile ve Nüfus On Yılı” olarak ilan edildi.

Çocuklar için dijital güvenlik adımları hızlanıyor

Erdoğan, çocukların dijital mecralarda maruz kaldığı risklere dikkat çekerek siber zorbalık, dijital bağımlılık ve mahremiyet ihlallerine karşı geliştirilen programları anlattı. Bu kapsamda:

Çocuk Hakları Strateji Belgesi (2023–2028)

Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesi Eylem Planı (2025–2029)

uygulamaya alındı.

Türkiye’nin öncülüğünde hazırlanan “Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi” ise uluslararası alanda imzaya açıldı.