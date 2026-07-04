Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Türkiye'nin tarımsal üretim gücünün her geçen yıl arttığını vurgulayan Yumaklı, elde edilen sonucun üreticilerden ihracatçılara kadar sektörün tüm paydaşlarının ortak başarısı olduğunu ifade etti.

Bakan Yumaklı, "Tarımda tarihi rekor. Türkiye küresel ligde zirvede. Dünya Bankası 2025 Tarımsal Hasıla Raporu'na göre tarımsal hasılamız tarihte ilk kez 80 milyar dolar barajını aşarak 83,2 milyar dolara ulaştı. Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıradayız" değerlendirmesinde bulundu.

Elde edilen başarının arkasında çiftçilerin emeği, üreticilerin katkısı ve tarım sanayisinin gelişimi bulunduğunu belirten Yumaklı, "Toprağa hayat veren, bu gururu bizlere yaşatan tüm üreticilerimize, çiftçilerimize, ihracatçılarımıza ve sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Anadolu'nun bereketi, Türkiye'nin gücü olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

83,2 milyar dolarlık tarımsal hasıla, Türkiye'nin tarım sektöründeki üretim kapasitesini ve uluslararası rekabet gücünü ortaya koyarken, ülkenin gıda arzı ve tarımsal ihracat açısından da güçlü konumunu pekiştirdi. Dünya Bankası verileri, Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük tarımsal ekonomisi olmayı sürdürdüğünü gösteriyor.