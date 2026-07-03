Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre haziran ayında enflasyonun yüzde 0,99, altı aylık enflasyonun ise yüzde 17,76 olarak gerçekleştiğini hatırlattı. Bu verilere göre oluşan yüzde 6,09'luk enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7'lik artışla birlikte kamu görevlileri ve emeklilerinin temmuz ayında alacağı maaş artışının toplam yüzde 13,52 seviyesinde kaldığını ifade etti.

Son düzenlemeyle en düşük sendikalı kamu görevlisi maaşının 66 bin 188 liraya, en düşük emekli aylığının ise 31 bin 527 liraya yükseldiğini belirten Yalçın, buna rağmen enflasyon karşısında alım gücündeki kaybın sürdüğünü savundu.

Hakem Kurulu kararlarını eleştiren Yalçın, son yıllarda belirlenen zam oranlarının ekonomik koşulların gerisinde kaldığını öne sürerek, maaşların yalnızca nominal artışlarla değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Gelir dağılımında adaletin sağlanmasının önemine dikkat çeken Yalçın, kamu çalışanlarının ekonomik kayıplarının telafi edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Hazine ve Maliye yönetimine çağrıda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı, enflasyon hedeflerinde yapılan güncellemelerin maaş artışlarına da yansıtılması gerektiğini belirterek, temmuz maaşlarının seyyanen zamla güçlendirilmesini ve kamuda uzun süredir gündemde olan ücret reformunun gecikmeden hayata geçirilmesini istedi.