Türkiye’nin Onur Konuğu Ülke olarak yer alacağı organizasyon kapsamında, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) koordinasyonunda Türkiye–Umman İş Forumu da gerçekleştirilecek. Türkiye’deki firmalar tarafından yoğun ilgi gören OMNEX 2026’nın; karşılıklı yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve uzun vadeli iş birliklerinin geliştirilmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Organizasyonun, Türkiye ile Umman arasındaki ticaret hacmine milyarlarca dolarlık katkı sunması ve Umman 2040 Vizyonu doğrultusunda onlarca sektörde yeni iş birliklerine ve önemli anlaşmalara ev sahipliği yapması hedefleniyor.

Umman’ın başkenti Maskat’ta, 2-4 Şubat 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan OMNEX 2026 Umman–Türkiye İş Forumu ve Uluslararası Ticaret Fuarı, Umman ve Türk iş dünyasını son yılların en kapsamlı ve en stratejik buluşmasında bir araya getirecek. Yaklaşık 200 büyük ölçekli firmanın katılımıyla gerçekleştirilecek olan fuarın; başta savunma sanayi, ileri teknoloji ve enerji olmak üzere inşaat, teknoloji, sanayi, altyapı, sağlık, turizm, gıda, tarım, mobilya, tekstil gibi birçok stratejik sektörde milyarlarca dolarlık yeni iş birlikleri ve sözleşmelerin önünü açması hedefliyor. 2040 vizyonu kapsamında Umman’ın son dönemde hız kazanan geniş kapsamlı modernizasyon sürecinin, ülkeyi yalnızca bir enerji ihracatçısı kimliğinden çıkararak, Hint Okyanusu ile Körfez bölgesi arasında konumlanan güçlü bir teknoloji ve lojistik merkezine dönüştüreceğini öngörürken; OMNEX 2026’nın bu dönüşüm sürecinde Türkiye ile Umman arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha derin ve sürdürülebilir bir yapıya taşıyan stratejik bir platform olması bekleniyor.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARETE KEK DESTEĞİ

Türkiye ile Umman arasındaki ekonomik ilişkiler, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Qais bin Mohammed Al Yousef’in katılımıyla gerçekleştirilen Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı ile yeni bir ivme kazanırken, bu güçlü diplomatik ve ekonomik zemin OMNEX 2026 Umman–Türkiye İş Forumu ve Uluslararası Ticaret Fuarı ile iş dünyasına taşınıyor. Şubat ayının başında Maskat’ta düzenlenecek olan OMNEX 2026, Körfez bölgesinin en önemli ticari ve yatırım buluşmalarından biri olarak konumlanıyor. Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan fuarın açılışı; bakanların, üst düzey kamu temsilcilerinin ve iş dünyası liderlerinin katılımıyla yapılacak. KEK mekanizması kapsamında belirlenen yol haritası; yatırım ortamının iyileştirilmesi, ticaretin çeşitlendirilmesi ve karşılıklı iş yapma süreçlerinin kolaylaştırılması açısından kritik bir çerçeve oluşturuyor. OMNEX kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerin, KEK sürecine katkı sağlayacak yeni iş birliklerinin önünü açması bekleniyor. Son dönemde Türkiye ile Umman arasında artan üst düzey ziyaretler, ticaret heyetleri ve iş insanları temasları, iki ülkenin karşılıklı iş birliği iradesini açıkça ortaya koyuyor. OMNEX Umman–Türkiye İş Forumu ve Uluslararası Ticaret Fuarı, bu güçlü diplomatik ve ekonomik zemini iş dünyasına taşıyarak, yeni ortaklıkların kurulmasına ve mevcut ilişkilerin derinleştirilmesine katkı sunmayı hedefliyor.

ONUR KONUĞU ÜLKE; TÜRKİYE

Ticarette yeni pencereler açacak olan OMNEX 2026’da Türkiye, “Onur Konuğu Ülke” olarak yer alacak. Bununla birlikte Türkiye, gördüğü yoğun ilgiyle fuarın en güçlü katılımcı ülkelerinden biri olmaya hazırlanırken, Umman ve bölge ülkeleriyle kurulacak yeni ticari ortaklıklar sayesinde yıllık 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiyle organizasyonda yer alacak. Bu hedef, OMNEX 2026’yı Türk firmaları için yalnızca bir fuar değil, bölgesel ölçekte stratejik bir büyüme kapısı haline getiriyor. Türkiye’de savunma sanayii, mobilya, enerji, gıda, tekstil, turizm, sağlık gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar tarafından yoğun ilgi gören organizasyon, gayrimenkul sektöründeki şirketler için de önemli fırsatlar barındırıyor.

DEİK TÜRKİYE-UMMAN İŞ FORUMU, YENİ ANLAŞMALARA ZEMİN HAZIRLAYACAK

OMNEX 2026 kapsamında, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Umman Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde düzenlenecek Türkiye–Umman İş Forumu, iki ülke iş dünyası için yüksek katma değerli iş birliklerinin kapısını aralayacak kritik bir buluşma niteliği taşıyacak. Kamu ve özel sektörün karar verici isimlerini bir araya getirecek forumda; savunma sanayii, enerji, sanayi, turizm, sağlık ve gayrimenkul gibi stratejik alanlarda doğrudan temas, birebir görüşmeler ve somut ortaklık fırsatları sunulacak. Türkiye ve Umman pazarlarında büyümeyi hedefleyen şirketler için forum, yeni yatırımlar, kalıcı ortaklıklar ve milyar dolarlık ticaret potansiyeline erişim sağlayan benzersiz bir platform olarak öne çıkacak.

STRATEJİK SEKTÖRLERDE ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNACAK

Türkiye ve Umman arasında son yıllarda ivme kazanan ilişkiler, ticaret rakamlarına da olumlu şekilde yansıyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi istikrarlı bir artış eğilimi gösterirken; inşaat, gayrimenkul, savunma sanayi, teknoloji, altyapı, sağlık, turizm, gıda, tarım, mobilya ve tekstil gibi birçok sektörde önemli iş birliği potansiyeli bulunuyor. OMNEX Umman–Türkiye İş Forumu ve Uluslararası Ticaret Fuarı, bu potansiyelin somut ticari anlaşmalara dönüşmesi için önemli bir platform sunacak. Etkinlik; karar vericiler, yatırımcılar, sektör liderleri ve kamu temsilcileri arasında doğrudan temas imkânı sunarak, somut iş birliklerinin ve yeni yatırım projelerinin hayata geçirilmesine olanak sağlayacak. Ekonomik diplomasiyi kültürel etkileşimle destekleyen bu güçlü yapı, sponsor markalara üst düzey görünürlük, itibarlı konumlandırma ve bölgesel pazarlarda kalıcı etki sağlama fırsatı sunacak.

B2B GÖRÜŞMELER, PANELLER VE YATIRIM SUNUMLARI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Forum ve fuar kapsamında; B2B görüşmeler, sektör bazlı paneller, yatırım sunumları ve uluslararası ticaretin geleceğine yönelik değerlendirmeler gerçekleştirilecek. Kültürel etkinliklerin de gerçekleştirileceği OMNEX, Türkiye ve Umman iş dünyası için sadece bir buluşma noktası değil, aynı zamanda sürdürülebilir ve karşılıklı kazanca dayalı bir ekonomik iş birliği modelinin geliştirilmesine hizmet eden stratejik bir platform olma özelliği taşıyor.

UMMAN, GÜÇLENEN EKONOMİSİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Umman, 2025 yılının son çeyreğinde elde ettiği 4,7 milyar Umman Riyali (yaklaşık 12,2 milyar ABD doları) tutarındaki dış ticaret fazlasıyla 2026 yılına mali açıdan güçlü bir görünümle girmiş bulunuyor. Ülke ekonomisinde petrol dışı faaliyetlerin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla içindeki payı, 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla yüzde 3,4 oranında artış gösterdi ve bu artış, Umman’ın Vizyon 2040 hedefleri doğrultusunda sürdürdüğü ekonomik çeşitlenme politikalarına olan bağlılığını gösteriyor. Umman’ın dış ticaretinde Hindistan (10,6 milyar dolar), Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri ilk sıralarda yer alırken, Türkiye ile ticaret hacmi 2023 yılında yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti ve imzalanan yeni lojistik ve savunma sanayi anlaşmaları sayesinde kısa vadede 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Öte yandan, Umman’ın 2026 bütçesinde kamu harcamalarının 12,2 milyar riyal seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, kalkınma harcamalarına ayrılan payın yüzde 29 oranında artırılması, ülkenin yatırım, altyapı ve üretim odaklı büyüme stratejisini güçlendiren önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ZİYARETİYLE SÜREÇ HIZLANDI

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekim 2025’te Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile gerçekleştirdiği zirve, iki ülke tarihindeki en kapsamlı anlaşmalar setine sahne olmuştu. Al Alam Sarayı’nda 21 pare top atışıyla ve görkemli bir törenle karşılanan Erdoğan’ın heyetinde; Dışişleri, Millî Savunma, Enerji, Ticaret ve Sanayi bakanlarının yanı sıra MİT Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanı da hazır bulunmuştu.

YUNUS ETE “OMNEX, MİLYARLARCA DOLARLIK TİCARET İÇİN KALICI ORTAKLIKLAR SUNACAK”

OMNEX 2026’nın Türkiye ile Umman arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir dönemi temsil ettiğini belirten DEİK Türkiye-Umman İş Konseyi Başkanı Yunus Ete “Türkiye ile Umman arasında, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı’nın katılımıyla gerçekleştirilen Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin ne kadar güçlü bir zemine oturduğunu açıkça ortaya koydu. OMNEX 2026, bu stratejik sürecin iş dünyasına yansıdığı en somut platformlardan biri olacaktır. Fuar kapsamında, DEİK ve Umman Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde düzenlenecek Türkiye–Umman İş Forumu, karar vericileri ve iş dünyasının liderlerini aynı masada buluşturarak, savunma sanayii, teknoloji, sağlık, turizm, mobilya ve gayrimenkul başta olmak üzere birçok stratejik alanda doğrudan iş birliklerinin önünü açacaktır. Türkiye’nin Onur Konuğu Ülke olarak yer alacağı OMNEX 2026’nın, milyarlarca dolarlık ticaret hedeflerine giden yolda kalıcı ortaklıklar kurulmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

Umman; değerli ve sabit kur rejimine sahip para birimi, politik istikrarı, ülkelerarası “sıfır sorun” yaklaşımına dayalı dış politikası ve yatırımcı dostu düzenlemeleriyle bölgedeki en güvenli iş ortamlarından biri olarak öne çıkıyor. Körfez İş Birliği Konseyi’ne (GCC) giriş açısından görece düşük maliyetli ve erişilebilir bir yatırım ortamı sunan ülke, aynı zamanda sahip olduğu ABD Serbest Ticaret Anlaşması (STA) sayesinde küresel pazarlara avantajlı erişim imkânı sağlıyor. Tarihsel bağları sayesinde Doğu Afrika pazarlarına açılan stratejik bir kapı niteliği taşıyan Umman, Türkiye ile ikili ticarette ise hâlâ yüksek ve değerlendirilmemiş bir potansiyel barındırıyor. Bu unsurlar, Umman’ı Türk firmaları açısından yalnızca bir pazar değil, bölgesel ve küresel ölçekte büyüme için stratejik bir yatırım üssü haline getiriyor.