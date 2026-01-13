Kasım ayında cari işlemler hesabı 3.996 milyon ABD doları açık kaydetmiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2.132 milyon ABD doları fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6.385 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere göre, Kasım ayında cari açık yaklaşık 23,2 milyar ABD doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 68,4 milyar ABD doları açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,3 milyar ABD doları fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,8 milyar ABD doları ve 328 milyon ABD doları açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 3.926 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1.717 milyon ABD doları ve 3.108 milyon ABD doları oldu.

Finans hesabı

2025 yılı Kasım ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,8 milyar ABD doları ve krediler 30,1 milyar ABD doları katkı verirken; net portföy yatırımları 3,0 milyar ABD doları, ticari krediler 1,4 milyar ABD doları ve net efektif ve mevduatlar 6,5 milyar ABD doları negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 19,4 milyar ABD doları oldu.

Kasım ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 343 milyon ABD doları olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 990 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 647 milyon ABD doları arttı.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 201 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 218 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları Kasım ayında 1.024 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetti.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 59 milyon ABD doları net satış ve DİBS piyasasında 1.646 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektör ihraçlarında sırasıyla 169 milyon ABD doları, 611 milyon ABD doları ve 64 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1.467 milyon ABD doları, 94 milyon ABD doları ve 2.017 milyon ABD doları net kullanım gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 784 milyon ABD doları net artış ve 428 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 356 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Resmi rezervlerde bu ay 4.766 milyon ABD doları net azalış oldu.