Yeşil-beyazlı ekibin tecrübeli oyuncusu, 12 milyon 567 bin 272 TL vergi beyanıyla Konya’nın en fazla gelir vergisi ödeyen 12’nci ismi oldu. GİB kayıtlarına göre Guilherme, bu tutarı “ücret geliri” kapsamında beyan etti.

Futbolcular listede

Konyaspor kadrosundan birden fazla ismin listeye girmesi de dikkat çekti. Takımın kanat oyuncusu Alassane Ndao 6 milyon 713 bin TL ile 27. sırada, savunma oyuncusu Adil Demirbağ ise 3 milyon 883 bin TL vergiyle 50. sırada yer aldı.

Listenin zirvesine en yakın isim ise Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker oldu. Atiker, 23 milyon 404 bin 237 TL gelir vergisi tahakkuku ile kentin ikinci büyük mükellefi olarak kayıtlara geçti.

Sanayi kentinde “futbolcu rekortmen” şaşırttı

Türkiye’nin yüzölçümü en geniş ili ve sanayi üretiminde öne çıkan kentlerinden biri olan Konya’da, en yüksek vergi ödeyenler arasında bir futbolcunun ilk 15’te yer alması kamuoyunda dikkat çekici bulundu.

Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran liste, “sanayi kenti Konya’da Brezilyalı bir futbolcunun vergi rekortmenliği” şeklinde yorumlandı.