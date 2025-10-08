Portekiz Futbol Federasyonu tarafından ödüle layık görülen 39 yaşındaki Ronaldo, törende yaptığı konuşmada hem milli takıma olan bağlılığını hem de emeklilik konusundaki düşüncelerini paylaştı.

“Sadece Milli Takım için oynardım”

Ronaldo, kariyerinin büyük bölümünü değerlendirdiği konuşmasında, milli formaya duyduğu sevgiyi şu sözlerle dile getirdi:

"Milli Takım'da 22 yıldır oynuyorum, sanırım bu bile her şeyi anlatıyor. Bu formayı giymeye, kupalar kazanmaya, sahaya çıkmaya duyduğum tutkuyu gösteriyor. Hatta sık sık söylüyorum; elimde olsa sadece Milli Takım için futbol oynardım. Çünkü bu, bir futbolcu için zirvedir."

“Ailem artık bırakmam gerektiğini söylüyor”

Ronaldo, emeklilik konusunda ise ailesinin kendisine “artık bırak” dediğini açıkladı:

“Ailem, ‘Zaten 900’den fazla gol attın, neden 1000 yapmak istiyorsun?’ diye soruyor. Ama ben hâlâ iyi hissediyorum. Kulübüme ve Milli Takım’a katkı vermeye devam ediyorum. Neden bırakayım ki? Elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Elbette çok fazla yılım kalmadığının farkındayım ama kalan zamanı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum.”

Al Nassr forması giyen yıldız futbolcunun bu sözleri, futbolseverler tarafından “emekliliğe hazırlık sinyali” olarak yorumlandı.