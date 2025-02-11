Kentsel Dönüşümün Önemi ve Yapılan Çalışmalar

Başkan Altay, Konya'da önemli kentsel dönüşüm çalışmalarının yürütüldüğünü belirterek, şunları söyledi: "Konya kamuoyuna sorduğunuzda, kentsel dönüşüm çalışması yapılması gereken üç alanla ilgili çalışmalar yaptık. Bunlardan ilki, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi, ikincisi Sille yolundaki cephanelik alanı ve üçüncüsü ise Ağır Bakım olarak bildiğimiz 56. Bakım Fabrika Alanı."

Ağır Bakım Tesisinin İnşaatı ve Özellikleri

Başkan Altay, 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü’nün taşınacağı alanın 600 bin metrekarelik bir rezerv alanı olduğunu ve 60 bin metrekarelik kapalı alanda modern bir tesis inşa ettiklerini belirtti. "Bu tesiste, baştan sona bir tankın bakımının yapılabileceği, hatta yeni imal edilebilecek alanlar bulunacak" diyen Altay, tesisin NATO standartlarında olacağına ve tüm sosyal imkanlarla donatılacağına dikkat çekti. Tesisin maliyetinin 3,8 milyar lira olduğunu vurgulayan Altay, "Cephanelik ve Ağır Bakım için toplamda 9 milyar lira harcadık" şeklinde konuştu.

Yeni Sosyal Alanlar ve Kentsel Dönüşüm

Başkan Altay, Ağır Bakım alanının taşınmasının ardından bölgede 640 bin metrekarelik alanın Büyükşehir Belediyesine devredileceğini, bu alanın yeşil alanlar, okul alanları ve sağlık tesisleri gibi sosyal donatılarla değerlendirileceğini söyledi. "Kalan 140 bin metrekarelik alan, kentsel dönüşümde konut olarak kullanılacak" diye ekledi.

Konya’nın Hayallerini Gerçekleştiriyoruz

Altay, Konya'nın hayati meselelerine çözüm üretmeye devam ettiklerini ve Konya’nın önemli projelerine imza attıklarını belirterek, "Konya'nın hayallerini bir bir gerçekleştiriyoruz. Bu projeyle, şehri sadece askeri bakım açısından değil, üretim üssü olarak da güçlendireceğiz" dedi.

Eserlerle Konya Tarihinde İz Bırakmak

Başkan Altay, Konya için her zaman en iyisini yapmaya gayret ettiklerini vurgulayarak, "Kentsel dönüşüm bütçemiz 9 milyar liranın üzerinde. Şehirleri dirençli hale getirmek ve kurumlar arasındaki işbirliğini artırmak önemli. Biz de eserlerimizle Konya tarihine önemli katkılarda bulunmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Altay, projede çalışan müteahhit firmalarına ve işçilere teşekkür ederek, "İnşallah bu tesis, ülkemizin yarınlarında Milli Savunma Bakanlığımızı, Mehmetçiğimizi daha güçlü hale getirecek ve ülkemiz için önemli bir dönüm noktası olacaktır" dedi.