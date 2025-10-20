Olayın ardından polisler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Hızla olay yerine intikal eden ekipler, piton yılanına el koydu. Şahsa ise yaban hayvanlarını izinsiz bulundurmak gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

El konulan yavru piton, sağlık kontrollerinin yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, yaban hayvanlarını izinsiz almak, bulundurmak ve satmanın yasak olduğunu belirterek, bu tür ihlallerin cezai yaptırımla sonuçlandığını vurguladı.