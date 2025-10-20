Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100, günü yüzde 1,56 değer kaybıyla 10.208,76 puandan tamamlamıştı. Bugün açılışta endeks, önceki kapanışa göre 38,51 puanlık artış gösterdi. Bankacılık endeksi yüzde 0,64 yükselirken, holding endeksi yatay seyretti.

Sektör bazında bakıldığında, sigorta endeksi yüzde 1,71 ile en fazla değer kazanan sektör olurken, orman-kağıt-basım endeksi yüzde 0,50 ile en çok gerileyen sektör oldu.

Küresel piyasalarda ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin azalabileceğine dair iyimserlikler, Borsa İstanbul’un haftaya pozitif bir başlangıç yapmasına destek verdi.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise Avro Bölgesi cari işlemler dengesinin gündemde olduğunu belirtti. Teknik açıdan BIST 100 için 10.300 ve 10.400 puanın direnç, 10.200 ve 10.100 puanın ise destek seviyeleri olarak izleneceği ifade edildi.

BIST 100 Endeksi Teknik Seviyeleri:

Direnç: 10.300 – 10.400

Destek: 10.200 – 10.100

Haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul’un yükseliş trendi, yatırımcıların gözlerini piyasaya çevirmesine neden oldu.