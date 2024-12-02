Kiralık Daire Arzı Artıyor, Fiyatlar Yatay Seyrediyor

Ekim ayında 316 bin, Kasım ayında ise 300 bine yakın konut satışının gerçekleştiğini belirten Özelmacıklı, "Son dönemde artan konut satışları sonrası satılan dairelerin kiralık olarak yeniden piyasaya sunulduğunu görüyoruz. Bu arz artışı, mevsimsel etkilerle birleşerek kiralık daire fiyatlarında yatay bir seyir oluşmasına neden oldu" dedi. Özelmacıklı, Türkiye genelinde konut kredi hacminin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 492 milyar lirayı aştığını da sözlerine ekledi.

Kiralık İlanlar Yükseliyor, Satılık İlanlar Geriliyor

Özelmacıklı, Mayıs ayından itibaren gayrimenkul ilanlarındaki değişimi de verilerle ortaya koydu:

Kiralık daire ilanları: Mayıs ayında 130 bin seviyelerindeyken Kasım itibarıyla 205 bin seviyelerine ulaştı.

Mayıs ayında 130 bin seviyelerindeyken Kasım itibarıyla 205 bin seviyelerine ulaştı. Satılık daire ilanları: Aynı dönemde 575 bin seviyelerinden 505 bin seviyelerine düştü.

Bu değişim özellikle İstanbul’da dikkat çekici. İstanbul’daki satılık daire ilan sayısı 146 binden 120 binlere gerilerken, kiralık ilan sayısı 41 binden 53 binlere çıktı.

BES ve Yatırım Araçlarının Etkisi

Konut piyasasındaki hareketliliğin nedenlerinden birinin Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) olduğunu ifade eden Özelmacıklı, “BES kapsamında konut alımı için birikimlerin yüzde 50’sinin kullanılabilmesi önemli bir kaynak oluşturdu. Ayrıca altının yıl başından bu yana gösterdiği güçlü performans da yatırımcıları gayrimenkule yöneltti. Döviz ve borsadaki yatay seyir ile enflasyona göre düşen gayrimenkul fiyatları, alıcılar için cazip fırsatlar sundu” diye konuştu.

Yeni Yılda Fiyatlar Artabilir

Özelmacıklı, yeni yılda özellikle yeni konut projelerinde maliyet artışlarının devam edeceğini belirtti. "Arzın sınırlı kalması, maliyetlerin artmasıyla birlikte fiyatlarda yukarı yönlü bir hareket bekleniyor. Ancak şu an maliyetine satış yapan projeler, yatırımcılar için bir fırsat sunuyor" dedi.

Konut piyasasında kiralık daire arzındaki artışın kiraları bir miktar dengelemesi beklenirken, satılık dairelerdeki azalan ilan sayısı, konut fiyatlarının yeniden yükselme potansiyeline işaret ediyor. BES teşvikleri ve diğer yatırım araçlarının etkisiyle hareketlilik kazanan gayrimenkul sektörü, yeni yıl öncesinde yatırımcılar için önemli fırsatlar barındırıyor.