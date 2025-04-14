Kamu ve özel bankalar, 120 ay vadeli 2 milyon TL’lik konut kredileri için uyguladıkları güncel faiz oranlarını resmi internet siteleri üzerinden paylaştı. Ancak krediye ulaşmak her zamankinden daha zor. Merkez Bankası'nın son regülasyonları ve bankaların Zorunlu Karşılık ayırma yükümlülüğü nedeniyle birçok banka, müşterilerine anında kredi kullandırmakta güçlük çekiyor.

Faizler Uçtu, Aylık Taksitler Rekor Seviyede

Faiz oranları, bankadan bankaya değişiklik gösterse de genel olarak yüzde 2,59 ile yüzde 3,14 aralığında seyrediyor. Örneğin Halkbank, yüzde 2,59 faiz oranıyla aylık 54 bin 326 TL taksit öngörürken, toplam geri ödeme tutarı 6 milyon 519 bin TL’ye ulaşıyor. Özel bankalarda ise oranlar daha da yükseliyor. QNB Finansbank’ta aylık ödeme 60 bin 675 TL’ye, toplam ödeme ise 7 milyon 280 bin TL’ye çıkıyor. Ziraat Bankası’nın yüzde 3,09 faiz oranıyla sunduğu kredide aylık ödeme 63 bin 446 TL, toplam ödeme ise 7 milyon 613 bin TL.

Garanti BBVA’nın yüzde 3,14 faizli kredisinde ise aylık ödeme 64 bin 376 TL’ye kadar çıkıyor. Denizbank’ın 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisinde ise aylık ödeme 35 bin 668 TL olarak belirlenmiş durumda.

Bankalar Konut Kredisine Mesafeli

Konut kredilerindeki yüksek maliyetin yanı sıra, bankaların kredi açma süreçleri de oldukça yavaş ilerliyor. Pek çok müşteri, ön onay alsa dahi kredi kullanımının bir sonraki ay başına bırakıldığını belirtiyor. Banka yetkilileri, konut kredilerinin mevcut faizlerle maliyetlerine çok yakın seviyelerde olduğunu vurgularken, aynı tutarı 10 farklı müşteriye tüketici kredisi olarak kullandırmanın daha kârlı olduğunu ifade ediyor.

Bu nedenle birçok banka, konut kredisi taleplerine temkinli yaklaşırken, müşterilerin krediye ulaşma süreci hem zaman alıyor hem de ek şartlara bağlanabiliyor.

Ev Hayali Giderek Uzaklaşıyor

Artan maliyetler, yavaş işleyen kredi süreçleri ve yüksek faiz oranları nedeniyle konut kredisi kullanarak ev sahibi olmanın giderek daha zor hale geldiği görülüyor. Vatandaşlar, bir yandan uygun oranlı kredi bulmaya çalışırken, diğer yandan da ön onay sürecini geçtikten sonra bile aylarca beklemek zorunda kalabiliyor.