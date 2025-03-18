Konut Fiyat Endeksi, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanıyor. Şubat ayında KFE 170,5 seviyesine yükselerek, artışını sürdürdü. Ancak, bu artışın reel alım gücü üzerindeki etkisi, fiyatların gerçek değerinde azalma anlamına geldi.

Bölgesel bazda değerlendirildiğinde, İstanbul, Ankara ve İzmir’de de konut fiyat endekslerinde yükseliş gözlendi. Şubat ayında, İstanbul'da KFE bir önceki aya göre yüzde 2,6 artarken, Ankara'da bu artış yüzde 3,3 ve İzmir'de ise yüzde 3,8 oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul'da yüzde 28,4, Ankara'da yüzde 37,2 ve İzmir'de ise yüzde 32,7 oranında artış kaydedildi.

Bu veriler, Türkiye'deki konut piyasasının artan fiyatlar ve reel alım gücü arasındaki dengeyi gösteriyor ve yatırımcılar için önemli bir gösterge oluşturuyor.