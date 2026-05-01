İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik, İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı neticesinde alıkonulan vatandaşlarımızla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ndeki düzenlemeler, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 12-13. maddelerindeki düzenlemeler çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması', 'nitelikli yağma', 'mala zarar verme' ve 'eziyet' suçları kapsamında mevcut dosya üzerinden resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.