WA Serisi’ni 25 ve 26 ton segmentlerinde zirveye taşıyan Komatsu WA470-8E0 ve Komatsu WA475-10 lastikli yükleyicileri; üstün koparma güçleri, kaldırma kuvvetleri, kıvrak dönüş açıları, eksiksiz güvenlik donanımları ve rampalarda malzeme yığma kabiliyetleri ile iş sahiplerine tasarruf, operatörlere de kolaylık sağlıyor.

Marubenid Dağıtım ve Servis A.Ş. distribütörlüğünde Türkiye’deki faaliyetlerini sürdüren Komatsu, lastikli yükleyici segmentindeki liderliğe ulaşılmasında etkin paya sahip olan Komatsu WA470-8E0 ve Komatsu WA475-10 ürünleri ile adından söz ettiriyor. Japon kalitesiyle iş ortaklarıyla buluşan tüm Komatsu ürünlerinde olduğu gibi kapsamlı güvenlik donanımları, makine takip sistemi Komtrax, ücretsiz bakım ve komponent garantisi gibi imkanlar Komatsu WA470-8E0 ve Komatsu WA475-10’da sunuluyor.

Komatsu WA470-8E0: Tasarruf ve Konforu Birleştiriyor

Komatsu WA470-8E0 lastikli yükleyici, düşük yakıt tüketimi ve yüksek verimlilik sağlayan motoruna, gelişmiş güvenlik ve konfor özelliklerini de ekleyerek en zorlu görevleri üstlenen bir karaktere sahip. 273 HP’lik güçlü motoru, 24.200 kg’lık çalışma ağırlığı ve 4.2 metreküplük standart kova kapasitesi ile sahaların en verimli kombinasyonlarından birini sunan Komatsu WA470-8E0 lastikli yükleyici, Lock-Up (Doğrudan tahrik) kavramalı tork konvertörü ve powershift otomatik şanzıman ile birlikte çalışan SmartLoader Logic (Akıllı Yükleyici) donanımı sayesinde üretimi azaltmadan yakıt tasarrufu sağlıyor.

Bom süspansiyon sistemi, geri görüş kamerası, otomatik motor stop, otomatik ters fan, geniş petekli radyatör, Elektronik Kontrollü Süspansiyon Sistemi, Şoksuz Durdurma Fonksiyonu ve Kova ve Bom Pozisyon Konumlandırıcı, aks soğutma sistemi gibi donanımları ile operatörlere kolaylık ve yakıt verimliliği sağlayan Komatsu WA470-8E0 lastikli yükleyici, yeni nesil operatör kabini ve koltuk ısıtma, yarı otomatik kazı sistemi, kova pozisyon konumlandırıcı, mod seçimli otomatik şanzıman, 72 db’lik kulak gürültü seviyesi ve otomatik kliması ile operatörlerin konforunu zirveye taşıyor.

Komatsu WA475-10: Verimlilik Standartlarını Baştan Belirliyor

Komatsu WA475-10, görkemli tasarımı, 291 HP’lik güçlü motoru ve en son teknolojiyle üretilen hidromekanik şanzımanı ile düşük hızlarda bile hidrostatik özelliği sayesinde yüksek tork üretiyor. Komatsu WA475-10; yüksek koparma gücü, kapsamlı kaldırma kuvveti, dar dönüş açısı, rampalarda malzeme yığma kabiliyeti ve üstün güvenlik özellikleriyle sahalardaki zorlukları dize getiriyor!

Benzersiz KHMT teknolojisi ile verimlilik!

Komatsu WA475-10 lastikli yükleyicinin benzersiz güç aktarma performansı sunan Komatsu Hidro Mekanik Şanzıman (KHMT) teknolojisinin de etkisiyle yakıt ekonomisi, yüzde 30’a varan oranlarda iyileştirildi. KHMT, çalışma sırasında yük miktarını ve yükleyicinin durumunu kapsamlı ve anlık olarak değerlendiriyor. Komatsu WA475-10, hızı, çekişi ve gücü optimize etmek için daha stabil motor devri sağlarken aynı zamanda işin gerektirdiği ölçüde motor devrini ve gücünü otomatik olarak kontrol edebiliyor. Bu kontrol sisteminin katkısıyla operatörler yükleyiciyi en verimli şekilde rahatlıkla kullanabiliyor. Bu özellik sayesinde yüksek üretkenlik, düşük yakıt tüketimi ve operatör konforu sağlanıyor.

Komatsu’nun yaygın servis ağı

Yaygın servis ağı ile Komatsu iş makinelerinin kesintisiz çalışmasını sağlayan Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş., hayata geçirdiği kampanyaları ile ürünlerinin arkasında duruyor, uzun yıllar ilk günkü gücü, performansı ve sağlamlığı, en uygun fiyatlar ve kampanyalarla sunarak iş ortaklarının yanında olmaya devam ediyor.