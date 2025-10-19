Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyların yüzde 62,8’ini alarak yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, 777 sandıktan 753’ünün açıldığını belirterek, Erhürman’ın 84 bin 630 oy aldığını, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ise yüzde 35,77 oy oranıyla 48 bin 208 oyda kaldığını açıkladı. Katılım oranı ise yüzde 62,83 olarak duyuruldu.

Seçimlerde toplam 8 aday yarıştı. Ancak bağımsız aday Hüseyin Gürlek, seçimden bir gün önce Tatar lehine çekildiğini açıklamıştı.

Tufan Erhürman, sonuçların ardından yaptığı ilk açıklamada, dış politikanın Türkiye ile yakın istişare içinde yürütüleceğini vurgulayarak, “Bundan kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

KKTC’de 9. Cumhurbaşkanlığı için yapılan seçimler, olaysız ve demokratik bir ortamda tamamlandı. YSK’nın kalan sandıkları da açıklamasının ardından Erhürman’ın zaferi resmiyet kazanacak.